El homenaje a Walter Olmos de El Polaco y Noelia Marzol no convenció a nadie. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 01:39

Gusto a poco tuvo el homenaje a Walter Olmos que armaron Ezequiel El Polaco y Noelia Marzol. El participante parece haber decidido, cada vez que puede, apoyarse en los íconos y representantes de su género preferido. Ya lo había hecho previamente este año (y los anteriores también) con Rodrigo, y ahora le tocó el turno al cuartetero catamarqueño fallecido en 2002.

Un piano blanco a lo John Lennon, el bailable "Adicto a tí " en versión balada, una Noelia Marzol colgada de una tela flotando cual fantasma, un acordeón y la voz del Polaco. Una ensalada de conceptos disfrazados de apuesta estéticamente arriesgada, que al jurado no le gustó para nada.

"Me gustó la elección, está bueno que se le haga un homenaje a Walter Olmos. Noelia, bailás hermoso, vas contra todos los errores que pasan en la pista. Lo vi un poco dubitativo al Polaco en el baile. A la propuesta le faltó una vuelta de tuerca, ni me emocionó ni me sorprendió" arrancó Ángel de Brito con el voto secreto. Pampita Ardohain se quedó esperando "un gran final" y vio al Polaco "estresado", criticó también el planteo de la coreo y puso un 6.

Florencia Peña sumó un 7; y por un intercambio de palabras con la coach Sabrina Sansone, Marcelo Polino se disgustó tanto que clavó un 0. "Siento que prefiero quedarme callada porque no se puede opinar. Digo lo que pienso y el caballero se enoja. Hablé yo, y como a él no le gusta me bajó un punto. Como usted no vio lo que quisimos contar, yo creo otra cosa. Cada uno opina lo que quiere, ¿no?", pataleó la coach pero no sirvió para nada.

Nada pudo hacer el BAR en esta suma que a esta altura era una resta y entre todos alcanzaron los 11 puntos, el puntaje más bajo de la ronda y una segura sentencia para el cantante y la bailarina.