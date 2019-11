La actriz y bailarina dio algunos detalles sobre el mano a mano que tuvo con el conductor del ciclo Crédito: Captura de TV

Se perfilaba como una de las favoritas del certamen, una de las estrellas indiscutidas del "Súper Bailando", el reality comandado por Marcelo Tinelli, quien durante años hizo público su deseo de tenerla entre las figuras en competencia. Sin embargo, a fines de octubre, Griselda Siciliani pateó al tablero y renunció repentinamente a ShowMatch.

La actriz de La mujer de al lado venía obteniendo los puntajes más altos del certamen, y en el polémico Súper Duelo que enfrentó a todos los participantes, descolló bailando al son de "Alfonsina y el mar", con una coreografía que hizo llorar tanto al jurado como al BAR, especialmente a Carolina "Pampita" Ardohain. De todas formas, Griselda decidió dar un paso al costado, y lo hizo sin despedirse in situ, retirándose antes del ritmo Homenajes sin brindar sus motivos a cámara.

"¡Aquí les dejo una que disfrutamos mucho! Hicimos cosas hermosas y estamos orgullosos y felices del recorrido artístico... Mi equipo de amigos y colegas fue un sueño @vanegarciamillan @nicovillalbaok", escribió Siciliani el 29 de octubre en su cuenta de Instagram, mencionando a su coach y a su bailarín, anunciando así su alejamiento del "Súper Bailando".

"Decido irme por motivos muy íntimos y muy importantes para mí, y porque mi libertad es mi mayor tesoro... Además vienen proyectos hermosos que pronto les compartiré. Gracias infinitas por el amor y los comentarios elogiosos hacia nuestro trabajo del público y del jurado y BAR, que siempre fueron muy cálidos y respetuosos. Nos vamos bailando como toda la vida... ¡Siga el baile, señores! Y gracias a todo el equipo técnico y artístico de Laflia, al que conozco y adoro hace tantos años...¡Y que el fin del mundo nos pille bailando! Salú", expresó la ex Sugar en su posteo.

Posteriormente, Nicolás Villalba, su bailarín, se explayó sobre la renuncia de su compañera y una de las razones que la condujeron a presentarla. "Griselda nos manifestó su incomodidad al ver a dos mujeres pelearse en cámara en el 2019", reveló, en referencia al enfrentamiento de Luciana Salazar y Cinthia Fernández en la pista. "Cualquier persona que conozca sus valores y principios se daría cuenta que ella no compartiría eso. Y nos encanta que así sea. Está buenísimo que no solo tenga el poder, sino el valor de decidir en general", añadió el partenaire de la actriz.

Si bien Siciliani mantuvo un perfil bajo respecto a su renuncia, en la última edición impresa de la revista Gente contó cómo fue la charla que entabló con Marcelo Tinelli al manifestarle su necesidad de dejar el programa. La artista definió el intercambio como "un diálogo que jamás expondría".

"Cada uno expuso y sostuvo su mirada sobre la situación (...). Aunque no estuvimos de acuerdo, la despedida fue muy amena", aseguró, añadiendo que se conocen desde hace mucho tiempo. "Nos tenemos la confianza como para entender al otro y su elección de camino (...). Hice un gran sacrificio personal: dejé un trabajo que me encantaba, como es bailar, y un sueldo que también me encantaba", manifestó la actriz.

Quienes tenemos la capacidad de ver violencia o machismo, debemos iluminar haciendo stop y diciendo: 'Esto no está bien' Griselda Siciliani

"Entiendo que los cambios culturales son lentos, pero para que se produzcan tenemos que tomar las riendas hoy. Quienes tenemos la capacidad de ver violencia o machismo, debemos iluminar haciendo stop y diciendo: 'Esto no está bien'. Es una responsabilidad", concluyó, posiblemente aludiendo a cómo se abordó en la pista la pelea entre Salazar y Fernández, como consecuencia de la relación de la rubia con el ex de Cinthia, Martín Baclini.