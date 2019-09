Jorge Moliniers y Mariela Anchipi bailaron cha cha pop y el jurado les pidió más sensibilidad Crédito: Prensa Laflia

12 de septiembre de 2019 • 23:30

La tercera pareja en salir a la pista del "Súper Bailando" durante la noche del jueves fue la de Mariela Anchipi y Jorge Moliniers, una de las pocas duplas conformadas por dos profesionales de la danza. Por eso, su presentación generó gran expectativa en Marcelo Tinelli por considerar al cha cha pop uno de los ritmos "técnicos" de la competencia. Sin embargo, las devoluciones del jurado fueron dispares.

Luego de verlos bailar, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño del voto secreto: "Una pareja muy talentosa... Esperaba un poco más de fuerza, pero me gustó", aseveró.

"Hicieron unos trucos espectaculares. La Chipi es grande y en los trucos él la bajó y la subió muy bien. En algún momento vi que iban a destiempo. Me faltó que marcaran más los pasos. Por eso, no me terminó de cerrar del todo", expresó Pampita Ardohain (7).

Florencia Peña (8) agregó: "A mí me gustaría algo más de esta pareja: más sensibilidad. Los veo bailar técnicamente impecable pero hay un plus que falta". Marcelo Polino (5) finalizó: "Le falta onda a la pareja, pero estuvo lindo". En total, entonces, consiguieron 20 puntos.