La actriz se disfrazó del cantante colombiano pero no logró contentar al jurado Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 23:55

Leticia Brédice volvió a la pista del " Súper Bailando " luego de haber dejado afuera del concurso a Estefi Roitman y Felipe Colombo. En esta ronda de pop latino, la actriz y su partenaire, Fernando Bertona, decidieron "cambiar de género": ella se presentó imitando a Maluma y él vestido de bailarina.

Luego de bailar al ritmo de "Felices los 4", Ángel de Brito (-1) indicó: "No me gustó la idea. No le entendí nada lo que dijo Brédice, desde que empezó hasta ahora". Pampita Ardohain (voto secreto), aseguró: "Se agradece la idea, pero le faltó ensayo. Muy lavados los pasos de Leticia, no la vi firme. Muy flojo, casi peor que el primer día".

"Sos una actriz increíble. Me encanta que hayas vestido disfrazada de Maluma y no puedo dejar pasar a Bertona 'montado'. Por eso, no puedo ponerte menos nota", expresó Florencia Peña (5).

"Me da la sensación de que Leticia, que está en pareja con un señor que hace máscaras, pasó medio copeteada, agarró la de Maluma y dijo 'vamos a divertirnos'. De lo que vimos hasta ahora fue lo peor", sumó Marcelo Polino (-1). Marcelo Tinelli, entonces, pidió la opinión del BAR.

"Me parece increíble que una mujer logre un personaje así. No me pareció gracioso porque la coreografía fue seria, quizás si hubiesen incluido algún gag...", apuntó Flavio Mendoza, que decidió dejar igual la nota.

"Técnicamente no puedo decir nada. Bertona estaba muy pendiente de ella", expresó Laura Fidalgo, que tampoco quiso modificar la nota del jurado.

"Para mí, un loco: no tiene desarrollo, no es humor, no entendí nada de lo que dijiste. Está bueno tirar una idea para divertirse, pero estaría bueno tirar una idea en el baile. No fue gracioso. Estuvo mal elegida la historia", finalizó Aníbal Pachacho (-1).

En total, entonces, terminaron con 2 puntos, la calificación más baja de lo que va del certamen.