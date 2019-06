El lunes se definirá qué pareja abandona el certamen Crédito: Prensa Laflia

7 de junio de 2019 • 01:14

Una vez revelado el voto secreto de Pampita Ardohain en la ronda de pop latino, quedaron cinco parejas sentenciadas en el "Súper Bailando": la de Leticia Brédice y Fernando Bertona , la de Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, la de Sofi Morandi y Julián Serrano , la de Charlotte Caniggia y Agustín Reyero, y la de Sofía Pachano y Dan Breitman .

Los encargados de romper el hielo fueron Cannigia y Reyero. Luego, llegó el turno de Pachano y Breitman, que cambiaron absolutamente toda la coreografía que había sido criticada por el jurado.

Los campeones del "Bailando por un sueño 2018", Morandi y Serrano , mostraron después porqué son una de las parejas favoritas del público. Brédice y Bertona aparecieron después, y presentaron nuevamente la coreo que recibió el puntaje más bajo de la historia del concurso.

Para el final, quedaron entonces Salazar y Gonzalo Berger. La modelo y conductora terminó la coreografía y casi se desploma en el piso. Por eso, debió ser atendida por el médico presente en el estudio.

Luego de verlos a todos, el BAR decidió salvar a Pachano y Breitman: "Cambiaron toda la coreo", explicó Flavio Mendoza. Los miembros del jurado, en tanto, decidieron dejar fuera de voto telefónico en primer lugar a los campeones del 2018.

"Se me bajó la presión, me agarró un mareo y no pude seguir. Estaba como destemplada. El lunes me agarró un dolor en las cervicales y tuve un mareo también. Me controlaron la presión y ya estoy bien", dijo Salazar, ya recuperada, en la pista,.

Pampita explicó entonces que la decisión había sido muy dividida y señaló que la tercera pareja salvada se "vino muy abajo desde la primera gala", pero que le ponían un voto de confianza. Así, la modelo anunció que Caniggia y Reyero pasaban a la siguiente ronda, la de la "salsa de a tres".

Salazar y Brédice quedaron entonces a expensas del voto telefónico, cuya definición se conocerá recién el lunes que viene.