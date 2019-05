El reality de talentos se transmitió en vivo desde San Juan

Desde el Estadio Aldo Cantoni en la provincia de San Juan, Marcelo Tinelli dio por comenzado un nuevo tramo de " Genios de la Argentina ", el reality de talentos federal de ShowMatch . Su ingreso al estudio montado para la ocasión fue muy especial: de la mano de su hijo Lorenzo "Lolo" Tinelli.

Sonriente, el pequeño de 5 años caminó junto a su papá y corrió luego a los brazos de su mamá, Guillermina Valdes , que, según anunció Tinelli minutos después, ya es parte del jurado titular del concurso de talentos. Junto a ella, sentado en su misma silla, pasó gran parte del programa.

Luego sí, llegó el momento de conocer la primera participante, Melody Carrizo, una niña sanjuanina de 10 años. "Lo mejor de San Juan es San Juan. Todo es hermoso", expresó antes de definirse como "enojona y alegre".

"Si canto mal, no me gusta que me lo digan", señaló, pero se apresuró a aclarar que no le va a molestar lo que digan las miembros del jurado porque son sus "ídolas".

La pequeña cantó "Ya te olvidé" de Marco Antonio Solís y al finalizar rompió en llanto. "Me encantó, bríndenle un aplauso más", pidió el conductor, y le pidió que entonara otra canción: "Que nadie sepa mi sufrir".

La primera en dar su devolución fue Patricia Sosa. "Es increíble cómo interpretás historias que nunca viviste. Tenés un instrumento muy lindo, pero tenés que tener cuidado con los agudos", dijo. Lucía Galán, en tanto, expresó: "Te voy a dar un tip, de chica a chica: si querés ser cantante vas a tener que aprender a escuchar cosas que no te van a gustar. Antes de enojarte, respirá. Tenés una voz con mucha personalidad"

Valdes, a su vez, indicó: "Si con esa sensibilidad que tenés te atreviste a cantar acá, podés ir a dormir tranquila".

"Cuidá los agudos, que de tanta fuerza que le ponés, podés desafinar un poquito", recomendó, finalmente, Valeria Lynch, En total, Melody consiguió más de treinta puntos y por eso pasó a la final de la noche.

Los segundos participantes fueron los riojanos Emanuel y Lisandro Gachón, padre e hijo de 35 y 11 años. "Yo le pedí cantar con él, porque es mi sueño desde que soy chiquito. Una vez lo vi cantando junto a sus amigos y le dije: '¿Cuándo voy a cantar con vos?'", contó el niño. Su papá, en tanto, aclaró que ese era el debut de Lisandro sobre un escenario.

Juntos, brindaron una versión de "Un año", de Sebastián Yatra. "Vi una comunión hermosa de un papá y un hijo. Cuando cantaban, se creó un clima... Los felicito", apuntó Sosa. "Me transportaron a un montón de momentos de mi vida, cuando cantaba con mi papá", dijo Galán.

"Sos un dulce cantando. Me quedé hipnotizada", expresó Valdes. Lynch, a su vez, indicó: "Emanuel, tenés una voz preciosa y elegiste un tema difícil de cantar. Lo que voy a rescatar es que Lisandro, cuando canta con su papá, todo se acomoda. Me encantó este dúo, sobre todo por el amor que se profesan". Al escuchar las devoluciones, Lisandro también se emocionó hasta las lágrimas. La suma de los puntos otorgados por el jurado también fue superior a 30.

Luego llegó la pampeana Candela Muñoz, de 21 años. "Soy profesora de música y cantante, hago shows", se presentó antes de cantar "Heroe", de Mariah Carey.

"Sos preciosa y tenés un instrumento muy lindo. Te faltó un poco de concentración. Tuviste algunos desfasajes. Cantás muy bien y son detalles que no deberían estar", indicó Sosa.

"Vocalmente, tenés muchas aptitudes. Cuidado con los pasaje a los agudos. Te faltó emoción. Me encantó. De verdad te felicito", afirmó Lucía.

Valdés, expresó: "La canción es muy difícil, pero me gustó mucho porque me gustás vos. Felicitaciones". "Tenés una voz preciosa, pero me faltó que le pusieras alma a la canción", finalizó Lynch. Candela también consiguió más de 30 puntos y pasó a la final de la noche.

Por último, llegaron los participantes fueron los integrantes del trío Inay, de Formosa, que interpretaron una versión de "No saber de ti", de Los Nocheros.

"Cantan muy bien ustedes, afinan muy bien, hacen unas melodías preciosos, pero traten de salir del repertorio 'nochero' para que no los encasillen", señaló Sosa. Galán disintió: "Yo no los identifiqué tanto con Los Nocheros, tienen voces más agudas".

"A mí me enamoraron", aseguró Valdes, y empujó a Tinelli a jugar al marido celoso. "Mañana empiezo a tomar clases de canto", bromeó el conductor. Lynch, en tanto, dijo que había disfrutado mucho de la presentación del trío y que se notaba que "había mucho ensayo". El trío también pasó a la final.

Llegó entonces el momento de conocer quiénes pasarían a la Súper Final. Los elegidos fueron el grupo Inay y Melody Carrizo.