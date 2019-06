Macarena Rinaldi y Piquín en un nuevo ritmo Crédito: Prensa LaFlia

En una nueva gala de Showmatch , Marcelo Tinelli recibió a la pareja compuesta por Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, la pareja de Federico Hoppe y a quien el conductor bautizó como la "primera dama del Bailando ". Al momento de ingresar, ella dijo no sentirse bien con ese título: "El chiste de primera dama me incomoda un poco. Entiendo el chiste. Me da un poco de calor, no me gusta". Luego Marcelo le preguntó a Piquín por Agustín, su novio. El bailarín no contó demasiado, y solo dijo que es de España. Y muy divertido, Tinelli entonces agregó: "Podría trabajar en ATAV, que van sacando argentinos y ponen españoles".

Luego de un baile colmado de energía, Ángel de Brito le preguntó a Macarena el motivo por el que no le gustaba el chiste de primera dama, y ella respondió: "Llamarme de esa manera se asocia con ciertas cosas, como el acomodo, que no me gusta". En ese momento, el conductor quiso saber un poco sobre la intimidad de la pareja, y le preguntó a la bailarina cómo llamaba a Fede, y ella dijo que el apodo era "Fefi". Por su parte, el productor contó que a ella le dice "Coneja".

Volviendo a la devolución, De Brito concluyó: "Acá tenemos un participante añoso, que hizo una coreo moderna. Piquín es de los más viejos, y lo digo con cariño. Es espléndido y la coreo fue lo que más me gustó" (6). En segundo lugar, Carolina "Pampita" Ardohain vio cosas buenas y malas: "Hubo dos momentos que estuvieron fuera de tiempo. Los trucos de Hernán, buenísimos, y Maca es siempre un fuego. ¿Pero saben qué me faltó? Conexión entre ustedes, y no se miran cuando bailan. La coreo es impecable, pero me falta esa cosa de la pareja. Bailan tan bien, que si logran darle una vueltita con eso, y se ponen más power, terminan de cerrar la coreo. Son pequeños detalles para una pareja excepcional" (voto secreto).

En su turno, Florencia Peña consideró que la coreo fue "muy sofisticada", y agregó: "Me gustan mucho ustedes, yo creo que les falta todavía terminar de explotar. Pero supongo que este es un ritmo complicado para eso. Ustedes para mí son la excelencia, y me gusta mucho verlos bailar, y se les va a exigir mucho siempre. Me gustó mucho, pero siento que todavía pueden explotar más" (9). En último término Marcelo Polino pidió el BAR, y luego felicitó al equipo: "Se vio divino" (5).

Los especialistas en técnica sumaron más elogios. Flavio Mendoza, ante todo, jugó a la futurología y dijo: Hoppe va a ser padre. A mi hijo Dionisio lo miro con un amor, que va a ser papá". Tinelli le preguntó a Macarena si se estaba cuidando y con qué método, pero ella solo respodió algo nerviosa: "En etse momento no estamos buscando un hijo".

Con respecto al número, Flavio opinó que a la coreo "le faltó velocidad", y agregó: "Hernán es una bestia, ¡pero podés más!", y dejó la nota igual. Laura Fidalgo comentó que les faltó un poquitito más de presencia, y decidió mantener el puntaje. En último lugar, Aníbal Pachano felicitó a Piquín porque "salió del clásico, y eso está bueno para un bailarín totalmente dúctil. Y Macarena, sos una bomba como siempre, pero sí coincido en que deben fusionar un poco más", y dicho eso expresó que les subía un punto.