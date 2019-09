Fernando Dente debutó como partenaire de Macarena Rinaldi, tras la renuncia de Hernán Piquín Crédito: Prensa Laflia

Este martes, Marcelo Tinelli comenzó una nueva emisión de ShowMatch con un invitado especial: su hijo Lorenzo. El más pequeño de la dinastía se mantuvo tímido y tranquilo de la mano de su papá, mientras el conductor presentaba a los miembros del jurado y del BAR, y daba cuenta de las repercusiones que tuvieron los chimentos políticos que Luciana Salazar llevó a la pista en la noche del lunes.

Luego, sí, llegó el turno de la primera pareja. Cuatro años después, volvió al a pista del "Bailando" Fernando Dente, esta vez como reemplazo de Hernán Piquín. "Es muy fácil enamorarse de ella, tiene una muy linda energía y es muy fácil de llevar. No es una mujer para descuidar", expresó el actor y cantante sobre su nueva compañera, Macarena Rinaldi, ante la atenta mirada del novio de ella, Federico Hoppe.

Tras verlos bailar, Ángel De Brito, dueño del voto secreto en esta ronda de cha cha pop, pidió la devolución del BAR y expresó: "En algún momento le dije a Macarena que tenía que estar a la altura de Piquín y ahora te lo tengo que decir a vos: tenés que bailar a la altura de ella. Hoy fue una de sus mejores galas".

"Me gustó el comienzo cinematográfico y la coreografía. Es un fuego Macarena y ya se vio que hay química en la pareja. Cuidado con los nervios y el exceso de energía. Muy buena primera gala", agregó Pampita Ardohain (9). Florencia Peña (9), a su vez, indicó: "Hermoso trabajo. Es difícil reemplazar a Piquín y sobre todo a mitad del certamen. Fernando lo hizo muy preciso. Me gustó mucho". Por último, Marcelo Polino (5) aconsejó: "¡No sigas el ejemplo de Piquín en la previa! Me encantó la coreografía. Macarena, un fuego".

"Me encantó la puesta. Macarena fue un fuego, solo un truco se vio medio raro", señaló Flavio Mendoza (+1). Laura Fidalgo coincidió con su compañero y felicitó a la bailarina por sus líneas. "La coreografía me encantó, Macarena es una bomba y Dente debe dosificar la energía", cerró Aníbal Pachano (0). En total, entonces, consiguieron 25 puntos.