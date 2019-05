La campeona del "Bailando por un sueño" se probó en un nuevo rol la noche en la que comenzó a regir un nuevo régimen de calificación

La conmemoración de los treinta años de ShowMatch tajo algunas variantes en el ciclo de ElTrece: el "Súper Bailando", con muchos de los campeones compitiendo en el clásico certamen de baile, la vuelta de los segmentos de humor-que hasta ahora se pudieron ver solo en el primer programa de la temporada- y la incorporación de " Genios de la Argentina ", un nuevo formato en el que cantantes y bailarines amateurs y profesionales de todas las provincias compiten por un lugar en la Gran Final.

Este último segmento sufrió algunas modificaciones en la emisión del jueves. Si la semana pasada se desdobló la competencia entre los chicos y los adultos, ahora se cambió también la modalidad de la votación. Antes, los cuatro jurados daban su devolución, pero no daban a conocer el puntaje que le ponían a cada uno de los participantes. Solo se sabía si, en total, cada uno de los cantantes había alcanzado más de 30 puntos y, de esa manera, se había asegurado el pasaje a la final de esa noche. Si eso ocurría, se encendía una gran estrella verde.

Ahora, al igual que en el "Bailando por un sueño", tres de los jurados puntúan en el momento y uno es dueño del voto secreto. Una vez que los cuatro terminan de dar su devolución, se revela ese voto secreto y, de esa manera, se sabe si el participante sumó los puntos necesarios para pasar a la final del día.

La definición de quiénes pasan a la Gran Final, sigue siendo igual: la cantidad de participantes que cantaron esa noche y que competirán en la próxima instancia es definida por el jurado.

Pero no solo la modalidad en el sistema de votación sufrió cambios. La conformación de los miembros del jurado también se fue modificando con el correr de los programas. Con bombos y platillos se anunció que cumplirían esa función Lucía y Joaquín Galán junto a Patricia Sosa y Valeria Lynch. La segunda semana, sin embargo, debutaron en ese rol Guillermina Valdés y el productor musical Oscar Mediavilla en lugar de los Pimpinela. Quizá por la repercusión que tuvo la incorporación de la actriz, que además es la pareja del conductor, esta semana, ante la ausencia de Lynch, la producción decidió sumar a Sofi Morandi , la campeona de la última edición del "Bailando" y una de las favoritas del público.

"Estoy feliz. Estoy como en un cumpleaños. Me siento como si me hubieran regalado una entrada para un espectáculo", contó la actriz luego de dar su primera devolución. Luego, cuando Marcelo Tinelli le preguntó si ella era, también, cantante, explicó: ."Me estoy preparando para cantar, al igual que me estoy formando en el baile, pero escuchar a estas personas me hace sentir una chorra".