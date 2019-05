Grandes poemas de pequeños autores contó con dos invitados de lujo Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2019 • 01:02

La entrega inicial de Showmatch jugó a convertirse en Videomatch, apostando por un ejercicio de nostalgia en el que recrearon varios sketchs de los noventa. Con el equipo de colaboradores de los primeros años, Marcelo Tinelli abandonó los bailes y volvió a ser el conductor de un programa apuntado al humor.

Luego de su monólogo inaugural, Tinelli presentó a "Los Tack See Boys", el número que parodia a los BackStreet Boys al ritmo de la canción "As Long As You Love Me". En la versión de ShowMatch, el grupo lo componen Pachu Peña , Pablo Granados , Pichu Straneo y Carna, quienes contaron con la participación de La China Suárez . Con ella interpretaron un tema que jugó con el tema de la inflación, y las posibilidades de ver a Tinelli en la Casa Rosada.

La China Suárez en la apertura de Showmatch - Fuente El Trece 02:46

Video

A continuación regresó un verdadero clásico de Videomatch: "Deportes en el recuerdo", con Molfino y Vidaña. Pablo y Pachu nuevamente se pusieron al frente del mítico segmento que esta vez tuvo una fuerte dosis de actualidad política. El especial reveló la historia de Mauricio y Cristino Democrati, dos hermanos futbolistas que fueron separados de chicos por sus ideas opuestas. Nuevamente juntos en la cancha, se enfrentaron al equipo del Fondo Monetario Internacional, y vencieron a la grieta en medio de una ametralladora de chistes que incluyó referencias a los hijos de Diego Maradona, al jarrón de Guillermo Coppola y las ojotas con medias de Roberto Lavagna.

Los hermanos Cristina y Mauricio Democrati - Fuente: El Trece 11:02

Video

También regresó "El insoportable", con José María Listorti y Diego Pérez. Los comediantes se dirigieron hasta Milán, y allí charlaron con Wanda Nara . Fiel a su estilo, el personaje de Pérez le hizo todo tipo de comentarios desafortunados a la manager de Mauro Icardi. Como no podía ser de otra manera, la nota terminó con el famoso "andáaaaaaa".

El sketch de Wanda Nara en Milán - Fuente: El Trece 09:02

Video

A continuación llegó el momento de Freddy Villarreal en la piel de Figuretti, que recorrió las calles de Ámsterdam. "Grandes poemas de pequeños autores", de Pablo y Pachu, con la compañía de Adrián Suar y Pablo Codevila, fue otro divertido segmento en el que los cuatro leyeron distintas piezas y jugaron con que Argentina, tierra de amor y venganza transcurría poco antes de Jacinta Pichimahuida. El último eslabón en la cadena de recuerdos fue con la casi eterna canción "Gracias Marcelo", interpretada por Sebastián Almada.

De esa forma el comienzo de la temporada 2019 fue un verdadero homenaje a su propio pasado y a los clips que hicieron del programa un sinónimo de comedia, mucho antes del "Bailando por un sueño". Al final de cada uno de esos sketchs, los protagonistas le dedicaron unas palabras a Marcelo y le agradecieron por el espacio en el que pudieron desarrollar su humor.

Quizá hubo algunas deudas pendientes (como, por ejemplo, algunos segmentos con Miguel Ángel Rodríguez y Toti Ciliberto), pero a pesar de eso ShowMatch cumplió su promesa de regresar, aunque sea en su debut, a las raíces de su éxito.