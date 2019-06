Al final no hubo eliminación en la noche del lunes Crédito: Prensa LaFlia

En la gran noche de los Martín Fierro 2019, Marcelo Tinelli recibió dos importantes distinciones. Por un lado, Showmatch obtuvo el premio al mejor relity, y por otra parte, el conductor fue homenajeado por los treinta años al frente de ese ciclo. Por ese motivo, en la noche del lunes él agradeció las distinciones.

Apenas ingresó al estudio de LaFlia, Tinelli expresó: "Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por este reconocimiento a la trayectoria, gracias APTRA por el homenaje que me hicieron ayer, y a todos nuestros compañeros también. Gracias por los treinta años de programa, gracias a mis hijos que me emocionaron. No sabía que estaban, ni yo los puedo traer acá al primer programa. Gracias a ellos porque fue hermoso. Agradecerles a todos ustedes, a toda la gente, porque está es la verdadera flia, a los que están ahí todos los días. Y felicitar a todos nuestros compañeros que nos acompañan hace treinta años. Este Martín Fierro es para todos ustedes".

Una vez finalizados los agradecimientos, el conductor sorprendió con un importante anuncio vinculado al Bailando por un sueño . En una noche que debía culminar con la eliminación de Luciana Salazar o Leticia Brédice , Tinelli aseguró que teniendo en cuenta que ingresarán nuevos participantes, quizá no era justo sacarlas del certamen. El detalle, es que el número de parejas que podrían ingresar es de ocho, una cifra muy alta.

En ese momento y para aclarar el panorama, tomó la palabra Fede Hoppe y explicó cuál es el posible futuro del certamen: "Estamos evaluando exactamente eso. Creemos que van a ser ocho o nueve, y que hoy se vaya una pareja puede resultarnos injusto. Quisiéramos que las nuevas parejas entren en la salsa de a tres, pero estamos en el proceso de convocarlos, si no es ahí, será en el próximo ritmo, que es cumbia".

Como miembro del jurado, Carolina " Pampita " Ardohain coincidió en que no sería justo que se fuera una pareja, y celebro la llegada de nuevos participantes. En ese momento, Tinelli le preguntó si su actual novio, Mariano Balcarce, estaría interesado en sumarse. Pero la modelo, entre risas, descartó rápidamente la idea.

Finalmente, la noche terminó con la cancelación de la eliminación, y de esa forma tanto Salazar como Brédice aseguraron su lugar en la próxima etapa del Bailando.