ShowMatch 2021: Marcelo Tinelli dio a conocer su nuevo segmento de humor político, “Politichef”

En este año electoral, ShowMatch volverá a apelar a las imitaciones de políticos, pero con un formato diferente. Este lunes, en el programa debut de la nueva temporada, Marcelo Tinelli dio a conocer el clip de presentación de “Potitichef”, el segmento de humor que parodiará desde la pantalla de eltrece al gran éxito de Telefe, MasterChef Celebrity.

Allí pudo verse quiénes serán los 14 políticos que competirán por el gran premio: Alberto, Cristina, Mauricio, Ginés, Sergio M., Malena, Aníbal, Sergio B., Horacio, Diego, Axel, Patricia, Máximo y Hugo.

“La gran incógnita es quién maneja la cocina de la Argentina, Alberto o Cristina”, ironizó Tinelli, tras la presentación. Y luego de dar pie a una ampliación del segmento, en el que los participantes se presentan, llegó al estudio el primero de los participantes: Mauricio, en la piel de Fredy Villarreal. “Me vine con la valija de Antonita, porque me tardó mucho en la cinta”, dijo, en referencia a que se encontraba recién llegado de Miami. “Marcelo, volviste porque hiciste las cosas bien, porque cuando alguien hace las cosas bien en la Argentina, tiene que volver. En mi gobierno todos comían asado, y ahora ¿qué está pasando con el asado?”, preguntó.

Con Fredy Villlarreal caracterizado como "Mauricio", Marcelo Tinelli presentó el segmento de humor "Politichef"

Y continuó: “En Miami me fue muy bien, hicimos una de las timbradas más importantes de la Argentina. Les preguntamos a todos los argentinos que están allá qué debería pasar en nuestro país para que vuelvan. Me da pena a todos esos argentinos que están sufriendo en los departamentos que pudieron comprar con su esfuerzo. Allá me di la Johnson & Johnson, una en cada brazo. En Estados Unidos, si te querés poner una te das una, si te querés dar dos te das dos. Solo en la Argentina estamos deseando que un vuelo de Aerolíneas nos traiga un puñado de vacunas”.

“Dicen que me fui a dar la vacuna pero no es cierto, yo fui a trabajar a Orlado, con Antonita y las amigas”, aclaró. Y luego contó cómo fue que recibió la dosis: “Me vacuné en la playa. Estaba tomando sol, Antonita y Juliana jugando. Cierro los ojos pensando en el segundo libro, que se va a llamar Segundo semestre. Estaba ahí y empiezo a escuchar a un vendedor ambulante ofreciendo chupetines, me levanto y lo llamo. Le pregunto cuánto salen y me dice si quiero una vacuna. Quedé anonadado. Sacó una heladerita, la apoya en la arena y le pregunto que vacunas tenía. Pfizer, Pfizer al agua, una granizada… Juliana estaba horrorizada. Le pregunto cuánto sale, y él me dice: ‘Los pirulines 15 pesos y la vacuna es gratis, es un gancho para vender los pirulines’”, finalizó.

“Politichef” será uno de los segmentos de humor que presentará ShowMatch los viernes, el único día de la semana en que no se emitirá el certamen de famosos “La Academia”.

