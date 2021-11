ShowMatch: una mala noche para Mario Guerci, con un truco fallido que no le perdonaron

El ritmo urbano continúa en ShowMatch, y a diferencia de lo que sucedió el jueves (con parejas que obtuvieron un muy buen puntaje), la noche del viernes fue de valores notablemente bajos. Ni Rochi Igarzábal ni Mario Guerci lograron convencer al jurado, y Marcelo Tinelli debió anunciarles a ambos que estaban virtualmente dentro del duelo.

La encargada de abrir la pista fue Rochi junto a Gonzalo Gerber, y con mucho entusiasmo, ella le aseguró al conductor: “A dejarlo todo. Este es el momento crítico, y más este año que fue muy movilizante para todos”. Sin embargo, la coreografía le pareció fallida a los especialistas, que fueron muy severos en la devolución.

Al momento del puntaje, Ángel de Brito consideró que en este punto del certamen, se nota la diferencia entre los bailarines y los famosos que no lo son: “Estaba un poco despareja de energía, hoy no me gustó mucho” (4) . Carolina “Pampita” Ardohain fue un poco más optimista, pero opinó: “Faltó un poquito más de fuerza de Rochi. Ya estamos en una instancia donde todos bailando súper bien. Estuvo bien, pero le faltó alguna cosa de show, sin embargo el recorrido estuvo bien” (7).

En su turno, Guillermina Valdes aseguró que Gonzalo estaba “muy afilado”, y valoró “el trabajo de Rochi, que se ve que trabajó para lograrlo” (8). Jimena Barón coincidió con sus compañeros, y explicó: “Rochi vos no sos bailarina, y se nota, hay una diferencia. Adhiero a Guille, vos tenés una cosa más suave, más dulce, y cae este ritmo urbano que requiere pisada y fuerza, y la verdad es que no es lo que más me gustó” (voto secreto). En esa instancia, intervino el coach Hernán Alegre, visiblemente molesto por las devoluciones tan negativas, y se produjo un momento de tensión.

En último lugar, Hernán Piquín intentó mirar la parte llena del vaso, y concluyó: “Te vi como incómoda con el ritmo, yo no lo vi explosivo, y creo que cualquier coreografía lleva trucos. Necesitamos ver que esto explote, y no me pasó” (6).

A continuación, Marcelo Tinelli recibió a Mario Guerci y Sole Bayona. Él es uno de los participantes que se convirtió en revelación del año. Si bien sus primeros pasos en “La academia” fueron con puntajes bajos, poco a poco el modelo ganó en seguridad, y comenzó a entusiasmar al jurado. Pero ese no fue el caso del ritmo urbano, con una coreografía que no gustó, y en la que cometió un error que prácticamente estropeó la ejecución del baile.

En el momento de la devolución, De Brito señaló: “Puede fallar. Trabajan mucho, le ponen todo, pero ya la primera parte no me convencía. Lo vi a Mario bailar poco, y en este ritmo, si no hay energía van a caer. Les faltó, un truco descuajeringó todo porque salió mal. La verdad no me convenció” (3). Luego Pampita se mostró en la misma línea, y explicó: “Me parece que a Mario lo dejaron en banda, fue muy evidente que el baile no es lo suyo, y en otras coreos sí lo pudieron resolver. Sole lo da todo, pero era muy desparejo lo que hacía uno y lo que hacía el otro. En general, lo vi distinto a lo que venía viendo. No vi esa contención para Mario, como se la dieron en todos los otros ritmos” (5).