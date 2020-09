Sofía Macaggi y su sorpresiva renuncia al noticiero de América: "No me sentía cómoda" Crédito: Instagram

Tras cuatro años en el canal, Sofía Macaggi ya no es parte de América Noticias, el noticiero que conduce Rolando Graña y Soledad Larghi todas las tardes. Mientras aclaró que renunció por motu propio, la periodista reveló los verdaderos motivos de su decisión este lunes en Los ángeles de la mañana.

"¿Por qué te fuiste?", preguntó Ángel de Brito. "Sentía que no había tanto espacio para lo que yo hacía, que era espectáculos, notas de color e historias de vida. Sentía que ya no era mi lugar, no me sentía cómoda", explicó Macaggi, mientras aclaraba que fue ella quien renunció. "Nadie me echó", aseguró.

Luego de desempeñarse como panelista en el noticiero de la tarde durante dos años, la periodista aseguró que la pandemia fue "comiéndose" su lugar. "Cada vez era menos el espacio que tenía y no me sentía feliz, era como que iba para nada. Y no todos opinábamos de todos los temas, entonces es como que iba quedando cada vez más chiquita y casi no salía al aire", expresó.

Mientras asegura que aún no tiene trabajo, Macaggi contó que si bien tuvo una charla con el canal para continuar en otro formato, finalmente no hubo acuerdo. "Me dijeron que iban a ver si había otro lugar en algún otro programa, pero después me dijeron que no, que con esta situación de pandemia estaban con equipos reducidos", advirtió.

"Yo ya tenía la decisión tomada igual, sentí que lo tenía que hacer, que era el momento de probar, de crecer, de que venga algo mejor, y cuando uno no está cómodo está bueno hacerlo. Obviamente que es algo que venía pensando hace tiempo, uno no dice de un día para el otro: 'chau me voy', y más en esta situación", aclaró.

"¿Te llevabas bien con Graña y Larghi?", inquirió De Brito, intentando indagar sobre la relación con los conductores del ciclo. "Sí, sí, creo que por el formato no pegaba mucho lo que yo hacía", repitió. Sin embargo, lo que llamó la atención es que sus compañeros no la despidieran el viernes, que fue su último programa. "No me despidieron, fue raro eso. No sé si habrá tenido que ver con que la semana pasada se fue otra compañera, quizá no quisieron hacer dos despedidas, pero sí fue raro. Me fui medio medio con eso, pero tampoco pregunté", remató la bailarina.