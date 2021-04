El hijo de Wanda Nara la dejó de seguir en Instagram y sorprendió con el motivo

Wanda Nara es muy popular en las redes sociales: tiene más de 7,6 millones de seguidores, atentos a cada uno de sus outfits y actividades. Pero en las últimas horas hubo alguien muy especial que decidió apretar “dejar de seguir”: se trata de su hijo mayor, Valentino, de 12 años. La empresaria se mostró indignada por las razones que le brindó el niño cuando le preguntó por qué ya no la sigue en su cuenta de Instagram.

La esposa de Mauro Icardi por estos días se encuentra en Milán, Italia, en un gigantesco departamento ubicado en un piso alto con imponente vista. Desde allí compartió algunas historias durante su día libre, mientras se ocupaba de las transmisiones virtuales de sus hijos en horario escolar. Durante uno de los recreos de su hijo mayor, lo increpó al darse cuenta de que ya no lo tenía entre sus seguidores.

Wanda Nara compartió en sus historias la insólita explicación que le dio su hijo Valentino para dejar de seguirla en las redes Instagram Stories @wanda_icardi

“¿Qué dijiste Valentino que me hiciste reír?”, le consultó a su hijo, fruto de su relación anterior con Maxi López. “Que yo te di unfollow (dejar de seguir) a vos y a otros influencers”, le respondió sin filtro el niño. Atónita por su sinceridad, Wanda le repreguntó: “¿O sea que me dejaste de seguir? ¿Por qué?”.

Con pocas pulgas, su hijo reveló el motivo de su decisión: “Sí, porque posteás mucho”. Entre risas, la influencer intentó explicarle que compartir contenido forma parte de su trabajo, y no solo es una fuente laboral, sino también una manera de comunicarse con sus seguidores.

Firme en su postura, Valentino insistió: “A mí no me gusta, me parece muy aburrido”. Indignada, la empresaria lo chicaneó: “¿Qué es lo aburrido? ¿Ver a tu mamá?”. El preadolescente redobló la apuesta con otra respuesta sin filtro: “Sí, porque ponés siempre la mismas cosas. Saludás y decís ‘hola señores followers, hoy me tomo un tecito acá”.

Tentada por la imitación que su hijo hizo de sus posteos, Wanda le negó que sus publicaciones sean siempre sobre lugares que visita. “Yo ya no sigo más influencers que postean todo el tiempo. Sigo solo a personas que postean poco”, insistió el niño. “¿Pero si seguís gente que postea poco, para qué los seguís?”, le consultó su madre.

“Así puedo ver más cosas, sin que sea todo de una misma persona”, aseguró Valentino. La hermana de Zaira Nara dio por finalizada la charla momentáneamente, y se concentró en las clases online de sus otros cuatro hijos. Sin embargo, está claro que el tema no está terminado, y seguirá debatiendo con su hijo mayor sobre su reciente “unfollow”.

LA NACION