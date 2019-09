Las cuatro mamás de Victoria

A pocas horas del estreno de Pequeña Victoria, la nueva ficción de Telefe, Susana Giménez recibió en el living de su programa a las cuatro protagonistas de la tira: Inés Estévez, Natalie Pérez, Mariana Genesio y Julieta Diaz. En una divertida entrevista, las actrices de la novela charlaron con la diva acerca de sus romances y familias.

Al comienzo, Susana adelantó que no quería estropear las sorpresas que la tira tiene preparada y que, por ese motivo, prefería hablar de otros temas. Sin embargo, quiso preguntarles si en la Argentina era legal subrogar el vientre: una tema que es clave en la trama. La encargada de responder fue Natalie que, de forma muy concreta, dijo: "No es legal ni es ilegal, pero todo lo que no está prohibido, está permitido".

Luego, la conductora ahondó en el presente romántico de sus invitadas, y le preguntó a Julieta Diaz por su separación. Ella contó que estuvo diez años con el padre de su hija y que la ruptura no fue algo que se produjo de la noche a la mañana sino que fue una decisión tomada de a poco y, entre risas, le dijo a la diva: "¡No hubo ceniceros!".

Su siguiente pregunta fue dirigida a Natalie, quien también le dijo que estaba soltera y, sobre su última ruptura amorosa, reveló: "No sé la razón exacta. Un día me desperté, estábamos discutiendo a las ocho y media de la mañana, y ahí me fui".

La siguiente en contar sobre su presente fue Inés Estévez. Susana le preguntó sobre su separación de Fabián Vena y la actriz contó que estuvieron juntos quince años y que decidieron adoptar a dos niñas que son hermanas, Cielo y Vida. Sobre ese tema, contó: "Surgió el proyecto de tener hijos y, por múltiples razones, decidimos adoptar estas dos niñas que son dos bellezas. La verdad es que soluciona muchas cosas adoptar cuando hay dificultas de tener familia". En ese momento, y frente a una consulta de Susana, Inés explicó que sus hijas tienen retraso madurativo: "En el caso de la más grande es recuperable. La más chiquita va a una institución terapeuta educativa y la tiene más difícil. Yo soy feliz".

La última en tener la palabra fue Mariana Genesio. La actriz, a diferencia de sus compañeras de reparto, esta felizmente casa. Su pareja es Nicolás Giacobone, el prestigioso guionista de cine, nieto de Armando Bó. Según contó, cuando vio por primera vez a Nicolás el flechazo fue instantáneo: "Estoy casada desde hace cinco años, en pareja hace diez. El día que nos conocimos nos pusimos de novios, y al mes yo me instalé en su departamento".

En el 2015, Giacobone ganó un Oscar por su guión en el film Birdman y la actriz reveló una divertida anécdota sobre esa noche: "Después de los Oscar hay fiestas y la más top es la de Madonna. Estábamos ahí y vino Mick Jagger a sacarme a bailar. Yo no lo reconocí y dije: 'Qué viejito amoroso'. Pero supercanchero, me hizo el paso de la gallina que hacen los Rolling Stones. Él no hablaba conmigo, me quería chapar".

Por último, Susana le pidió a las protagonistas que contaran su rol en la novela. Natalie dijo: "A Victoria la tenemos nosotras. Bárbara, que la represento yo, pone la panza". Julieta agregó: "Jazmín, el óvulo", Mariana explicó: "Emma, el esperma", e Inés culminó: "Y Selva, pone el auto".