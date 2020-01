La periodista contó cómo fueron los hechos y advirtió que el motoquero está por recibir el alta médica Fuente: Archivo

En el día de ayer, Julia Mengolini sufrió un accidente mientras conducía su auto. Un motociclista colisionó contra su vehículo en la autopista 25 de Mayo y, si bien no sufrió lesiones, la periodista se asustó mucho.

Esta mañana, Mengolini charló con Los ángeles de la mañana, y contó la angustia que le provocó esta situación. "Es impactante porque un choque con una motocicleta a esa velocidad te impacta. Imaginate ver por el espejo retrovisor al pibe que salió volando. Por suerte está bien. La ambulancia llegó enseguida, la policía también y por lo que pude hablar con él, en ese momento, solo le dolía el hombro", confesó la periodista, quien enseguida frenó su vehículo, llamó al 911 y asistió al motoquero.

Si bien el joven quedó internado en el hospital Santojanni, está fuera de peligro y en unas horas recibiría el alta médica. "Se llama Francisco. Ahora estoy tratando de averiguar a ver qué dice el parte médico, pero no me lo quisieron pasar porque no soy familiar. Voy a tratar de ir más tarde a ver si le dan el alta", advirtió mucho más tranquila.

Enseguida, la conductora de radio se refirió al accidente y contó con lujo de detalles cómo ocurrió todo. "Yo iba manejando. Tenía que pasar al carril derecho, miré por el espejo y lo vi, pero lejos. No noté que venía tan rápido, así que el impacto me sorprendió. No cometí ninguna imprudencia violenta", relató mientras el conductor del programa mostraba imágenes del accidente.

"Enseguida me hicieron un test de alcoholemia y de drogas y salió negativo, obvio. Fue al mediodía, estaba en pleno uso de mis facultades. Estaba atenta", aclaró. Y tras asegurar que lo primero que hizo fue asistir al accidentado, continuó: "Yo en ese momento salí corriendo del auto y hablé con él. Lo primero que pregunté es si había cámaras, y ahí me quedé tranquila".

Luego de permanecer en el lugar del accidente durante casi cuatro horas, Mengolini agradeció la preocupación de todos los que la llamaron y mandaron mensajes. "Lo tremendo fue que después del impacto alcancé a llamar a Fede, mi marido, y me quede sin batería. Estuve cuatro horas ahí, sin teléfono hasta que hicieron las pericias. No me acordaba de ningún número de teléfono encima como para llamar desde otro celu. Cuando volví a conectarme, tenía millones de mensajes porque ya estaba circulando el video", concluyó.