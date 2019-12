Teresa Calandra: "Tuve un síncope y estuve muerta durante más de un minuto"

Teresa Calandra recordó una dura experiencia que vivió en 1986 Fuente: Archivo

"Hace quince o veinte años tuve un síncope y estuve muerta durante más de un minuto. En ese momento compartía cuarto con mi marido, que me tuvo que hacer masaje cardiaco. Me desperté con ganas de vomitar, me sentía mal. De repente vi todo negro y pensé que era un desmayo", sorprendió Teresa Calandra a Moria Casán esta tarde, en Incorrectas.

"Hasta me hicieron un reportaje en la CNN", continuó la exmodelo y empresaria. "Yo tuve un 'viaje', pero Gonzalo vivió otra cosa. Me hizo masajes cardíacos y respiración boca a boca durante un minuto. Yo vi todo. Me llamó Víctor Sueiro y estoy en su libro. Le conté que había volado, que me despegaba del cuerpo vestida de blanco y una persona me daba la mano. Mi marido me trajo de vuelta. Le dije: 'Yo volví, pero la próxima vez no me traigas', porque cuando estás ahí no querés volver, estas como en otra dimensión", detalló.

Calandra, además, contó que hoy su marido y ella duermen en cuartos separados. "Es más sano, nos visitamos, me pongo los ruleros tranquila", bromeó.

La exmodelo también rememoró otro momento trágico en su vida: cuando Alejandro Balut, su primer marido y padre de sus hijos Hassen y Diego, fue secuestrado durante la dictadura militar. "Tardé 4 años en quedar embarazada y 34 días antes de que naciera Hassen, secuestraron a Alejandro en su negocio de La Plata. Todos conocemos esa época, yo veía que secuestraban a otros pero no me pasaba a mí", aseveró. "No pidieron rescate. Estuvo en un agujero donde tenían a presos políticos o montoneros. Buscaban a un pariente de él, muy parecido, a su hermano que está desaparecido".

"Después apareció y en la Casa de Gobierno le dijeron: 'Zafaste, pibe. Estamos buscando a tu hermano. A vos no te necesitamos. Andá con tu familia'. Fueron 34 días de agonía, yo me había mudado a lo de mi suegra. Nos marcó mucho eso, sobre todo a él. Al año nos mudamos a Buenos Aires, y yo ya había empezado a trabajar como modelo. No queríamos vivir en el rencor, aunque el dolor lo llevás siempre", finalizó.