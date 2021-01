Tras dar Covid positivo, Carmela Bárbaro habló sobre su estado de salud Crédito: Instagram

12 de enero de 2021 • 13:29

A raíz de un nuevo rebrote, los casos de coronavirus se incrementan día a día en los medios de comunicación. En el día de ayer, la noticia de que Paulo Kablan y Carmela Bárbaro dieron positivo alertó a todo el panel de Flor de equipo, que tuvo que hisoparse inmediatamente. Si bien están aislados en sus casas, tanto Kablan como Bárbaro decidieron seguir trabajando para mantener su cabeza ocupada.

Mientras el experto en policiales asegura estar "perfecto", la hija de Julio Bárbaro -que se sumó al magazine para reemplazar a Nancy Pazos durante sus vacaciones- advirtió no sentir nada distinto a todas las veces que tuvo gripe. "Estoy bien, dentro de todo bien. No siento ninguna cosa que no haya sentido antes", comentó.

Intrigados por saber cómo estaba siendo su experiencia con el Covid, la panelista aclaró que recién empezó a sentir algunos síntomas (dolor de cuerpo y garganta) el domingo por la noche. "Es la sensación de tener fiebre sin la fiebre", confesó con cierta incertidumbre.

Al parecer tanto Kablan como Bárbaro se habrían contagiado en la radio donde trabajan juntos. De hecho, la periodista advirtió que se sometió al hisopado luego de estar en contacto estrecho con un compañero que resultó ser positivo e inmediatamente se aisló en su domicilio.

Kablan, el lunes, dio algunas precisiones de su estado de salud. "Tuve algunos síntomas leves... Pérdida de olfato, unas líneas de fiebre (pero menos de 38) y un poco de dolor de cuerpo, pero no mucho más, por ahora vengo bien", relató tras asegurar que está dentro del mínimo porcentaje de personas que se recontagió el virus. "Yo voy por un récord, a mí me hisoparon dos veces en la vida y las dos di positivo. En julio en un control de rutina me hice el hisopado. A las 24 horas me informaron que había dado positivo. En esa oportunidad fui asintomático", indicó.