"Por fin alguien visibilizó mi hermafroditismo. Estoy muy contenta", dijo Moria Casán apenas comenzó su programa Incorrectas, por América. De ese modo, con mucho humor, la exvedette se refirió al audio difundido esta mañana, en el que Claudio Caniggia se refería a ella como "travesti".

"Amo y agradezco su tercer ojo porque reconoció mi hermafroditismo. Hace años que me considero una trans y no por cambio de sexo sino por transgredir normas. ¡Claudio, te amo! Me dijiste lo que ningún hombre me dijo jamás. Hace años que lo deseaba", aclaró Casán.

También dijo que Mariana Nannis le había mandado un mensaje de Whatsapp."Mirá este machirulo lo que te dice, cómo te discrimina", contó que decía el texto, al que ella respondió: "Es un halago y me honra que este chabón me registre como Roque. No me siento discriminada en absoluto. Así que gracias Claudio Paul. Te amo".

Finalmente, la conductora contó cuál es el origen de ese audio de Caniggia y por qué se mete con ella. "Esos dichos son del 10 de marzo pasado, cuando viajé a Córdoba y me hospedé en un hotel en el que estaba Caniggia con esta chica [en referencia a la supuesta nueva novia del exfutbolista, Sofía Bonelli]. Era la madrugada y yo volvía de hacer una presencia en una disco. Subí en un ascensor, fui al piso de mi habitación y ellos bajaban del otro ascensor y entraban a otro cuarto", indicó.

Fiel a su estilo, Casán también se despachó con una conclusión acerca del conflicto judicial que enfrentan Caniggia y Nannis: "Yo creo que Mariana no tiene problema, porque por cada cuerno que le mete el marido aumenta su cuenta".