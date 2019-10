Al llegar al país, el economista rompió el silencio Fuente: Archivo

Recién aterrizado de Nueva York, Martín Redrado habló con Intrusos sobre las fotos de hace una semana que lo muestran junto a su ex Luciana Salazar en su casa de Nordelta y negó las especulaciones que surgieron en torno a la posibilidad de que la pequeña Matilda sea su hija.

Después de varios intentos frustrados por evadir a la prensa, el economista contó los motivos por los cuales viajó a Manhattan. "Fue todo trabajo. Una semana muy intensa, sabés que hay mucha preocupación o ganas de saber qué es lo que va a pasar en la Argentina. Fui a trabajar como economista profesional, que es por lo que se me requiere habitualmente", contó mientras se dirigía en busca de su auto.

Acompañado por su novia Lulú Sanguinetti, el economista se refirió a las fotos que se filtraron junto a su ex, y negó una posible reconciliación."Mi vida personal está muy tranquila. Estoy muy bien con todo, con mis hijos, no tengo más nada para comentar", señaló.

Sin querer ahondar en detalles, Redrado dijo desconocer los motivos por los cuales se filtró el material. "No hago especulaciones sobre eso. A mí me avisan sólo de temas económicos", lanzó, y dio a entender que él no recibió advertencias sobre la existencia de estas fotografías como sí le pasó a la modelo.

Sin embargo, la pregunta más fuerte del cronista de América llegó casi sobre el final de la entrevista. "¿Sos el padre de Matilda?". "No, no. Eso ya lo dije, chicos; creo que está perfectamente aclarado. No lo soy". Y, tras negar haber hablado con Luli sobre la aparición de las fotos, agregó: "Sólo estuve trabajando y concentrado en esto".

La palabra de Luciana Salazar

Tras negar los rumores que hablaban de una crisis entre ella y Redrado, Lulú Sanguinetti contó que "está todo muy bien con Martín" y dio a entender que no le molesta el vínculo que su pareja mantiene con Luciana Salazar.

Sin embargo, y por las declaraciones de la participante del "Súper Bailando", al parecer las rubias no se llevarían nada bien. "Yo quería (tener un vínculo con ella) en su momento pero no, del otro lado no. No importa, no fue una cosa mía. Yo sé que hice las cosas bien", expresó Salazar en su momento sobre la actual pareja de su ex. Además, confesó que Lulú no sabía de la visita del economista a Matilda, aunque prefirió no meterse en el tema. "Es una cuestión que no me corresponde a mi", señaló.

En cuanto a las fotos que se filtraron sobre su encuentro con Redrado, advirtió: "Saben que no quiero hablar de este tema. Esto destapó otra cosa que prefiero manejar con los abogados, está mi hija de por medio". Sin embargo, lo que sí aclaró fue que ella enseguida se comunicó con el economista para contarle de la existencia de este material. "Yo lo hablé con Martín a esto, no puede decir que no. Lo hablé el Día de la Madre, así que dudo que lo pueda desmentir", indicó molesta.

"No puedo creer que no haya dicho la verdad, es imposible que diga que yo no le avisé. Estábamos hablando y le comenté el tema: 'mirá me están mandando esto, está pasando esto otro'. Si hay alguien que no es mentirosa soy yo", recalcó indignada.

Luego, se refirió a los rumores de que el economista sería el padre de su hija. "En su momento nosotros ya lo dejamos en claro, todas las veces tenemos que estar aclarando lo mismo. Yo no miento, no mentí nunca. La gente cree lo que quiere creer. Siento que tengo un ojo crítico constante sobre mí, aunque ya a esta altura estoy curada de espanto", disparó.

Por último, dejó bien en claro que es imposible una reconciliación amorosa con Redrado. "De mi lado está todo muy claro. No volvería con él. Redrado nunca va a ser mi amigo, fue una pareja mía. No podría ser nunca amiga de mis exparejas", remató sin querer tampoco dar detalles sobre su estado sentimental actual.