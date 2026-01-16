La edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María continúa su desarrollo este viernes en la provincia de Córdoba. Los responsables de la logística comunicaron la venta total de ubicaciones con antelación para la presente jornada. La emisora estatal nacional garantiza la transmisión del espectáculo a los hogares mediante una señal dedicada de modo exclusivo.

Cómo y dónde ver el festival de Jesús María este fin de semana

La transmisión en vivo de los espectáculos cuenta con múltiples opciones para el público que no posee entradas. La TV Pública emite todas las jornadas del evento para el territorio nacional mediante su señal de aire. El programa Se Siente Argentina, con la conducción de Coki Ramírez y Marcelo Iribarne, inicia a las 20:30 y cuenta con móviles desde el recinto. Existen otros canales con derechos de emisión como Canal 10 de Córdoba, el Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.

Apertura del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María2026

Las alternativas digitales también garantizan el acceso a los shows de forma gratuita. La plataforma YouTube dispone de dos señales principales para seguir la actividad en el campo y el escenario. La cuenta oficial del festival inicia su vivo a las 19 y finaliza al concluir la actividad nocturna. La TV Pública también utiliza su canal en dicha red social para el alcance global de la fiesta gaucha.

Cómo serán la visita de Javier Milei y el show principal

El mandatario Javier Milei asistiría al festival en su primera visita oficial como jefe de Estado. El operativo de seguridad prevé su llegada al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella entre las 22 y las 23. Un helicóptero traslada al presidente directamente hacia la localidad de Jesús María tras su arribo a la capital provincial. Esta presencia institucional coincide con el horario del recital del "Chaqueño" Palavecino, el artista central de la novena noche.

El artista Chaqueño Palavecino encabeza la programación de este viernes 16 de enero en el escenario principal Instagram (@chpalavecino_oficial)

La presentación de Chaqueño Palavecino genera una expectativa especial por su tradicional entrada a caballo al escenario. El cronograma artístico de este viernes incluye además a El Loco Amato, Las voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Qué dice el pronóstico del clima para el cierre del evento

La situación meteorológica ofrece un panorama de estabilidad tras las tormentas del jueves. El Servicio Meteorológico Nacional indica un diez por ciento de chances de precipitaciones durante el comienzo de la jornada de este viernes. La noche permanece libre de lluvias y con una temperatura de 24 grados, lo cual permite el desarrollo normal de la actividad en el escenario.

La grilla artística de este viernes incluye a El Loco Amato, Las voces de Orán y Los Alonsitos Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026

Este sábado 17 de enero presenta una nubosidad variable con una máxima de 30 grados y una mínima de 18. Las probabilidades de agua para esa fecha son mínimas. El domingo 18 de enero, jornada de clausura, registra un aumento en la inestabilidad. Los especialistas anticipan posibles tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia para el cierre del festival oscilan entre el diez y el 40 por ciento.

El antecedente climático inmediato preocupa a los asistentes tras la suspensión de la fecha anterior. Las intensas precipitaciones obligaron a interrumpir la actuación de Soledad Pastorutti por razones de seguridad técnica.

