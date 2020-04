Lizy Tagliani y su novio, Leo Alturria, planificaron su boda en vivo, en El precio justo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 12:05

"¿Cómo le va, señora de Alturria?", la voz de Leo Alturria sorprendió este mediodía a Lizy Tagliani ni bien comenzaba su programa. "Hola, mi amor. ¿Cómo estás? No veo la hora de verte, abrazarte, comer juntos. Tenemos que empezar a organizar el casamiento ", respondió la conductora de El precio justo , sin esconder el amor que siente por su pareja.

Tras hablar de la romántica propuesta de matrimonio que él hizo a través de las redes sociales , la pareja comenzó a organizar el casamiento en vivo. Mientras miraban en la pantalla varias opciones de fiestas, entradas, vestidos, despedidas de solteros y lugares para la luna de miel, el rugbier cordobés dijo: "Estoy muy ansioso por sentarnos a charlar y planificar la fiesta. Quiero que sea en un salón y a la noche. No quiero correr el riesgo de que surja una tormenta en plena fiesta y tengamos que salir corriendo".

Al hablar de cómo y dónde será la convivencia, Alturria la invitó a vivir en su departamento: "Mi casa es medio chica pero si querés venirte para acá, es acogedora". "Sí, me encantaría. ¿Voy a tener la obra social de los encargados de edificio? ¡Ay, ahora ya veo que te rajan!", bromeó la capocómica, en referencia al trabajo de su novio. "Mira que la gente del edificio quiere estar en la boda eh, ya con ellos somos 200 invitados", retrucó él.

Retomando el tema de la convivencia, Tagliani reveló que lo más probable es que tengan dos casas. "Creo que igual vamos a tener dos casitas porque entre mi perro y yo te vamos a enloquecer a los tres meses", expresó mientras Leo asentía y aclaraba que él también necesita sus espacios.

"En un momento tenía miedo porque pensé que al casarme era como que me ibas a secuestrar. Me daba miedo no poder ir a los cumpleaños de mis amigos, a tomar algo con ellos. Vas a tener que controlar el tema de los celos, sabes que soy una persona muy sociable", le advirtió Alturria, mientras la humorista bromeaba con que le iba a poner una tobillera: "Le voy a pedir a Mauro Zeta que me traiga una".

Siguiendo con la planificación de la gran boda, Lizy se decidió por un vestido de color mientras que Leo eligió un esmoquin blanco para salir de lo habitual. "En un momento se me ocurrió hacer algo diferente: vos de esmoquin y yo vestido de novia, ¿te imaginás?", señaló entre risas el rugbier.

En cuanto a los posibles destinos para la luna de miel, ambos se decidieron por la playa. "No conozco ni Mar del Plata, así que cualquier lugar me da igual", señaló Alturria. Con cierta tristeza, su futura mujer le prometió: "¡Ay mi vida! Yo te voy a llevar a recorrer el mundo... Con Marley, obvio".

Por último, y tras asegurar que Susana Giménez tendría que ser la madrina de la boda, ya que ambos presentaron su noviazgo en su living, Tagliani agregó: "La verdad que tu propuesta me sorprendió. Estoy muy enamorada".