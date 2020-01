Miriam Lanzoni se enojó con quienes descreen de su separación del empresario Christian Halbinger Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 18:10

Hace una semana, Ángel De Brito dio la primicia de la separación de Miriam Lanzoni del empresario Christian Halbinger. Tras contar que la actriz había recibido un video en el que se lo ve a su novio teniendo intimidad con otra mujer, las dudas en torno a la existencia de ese material comenzaron a sonar fuerte.

Primero, fue la familia de la "tercera en discordia" y hasta la misma acusada de romper esta relación (Juliana Rojo), quién negó la existencia de esa filmación. Luego, las panelistas de Los ángeles de la mañana Yanina Latorre y Mariana Brey, dieron a entender que todo se trataba de una "movida de prensa" por parte de la actriz.

Tras escuchar estos dichos, Lanzoni no se quedó callada y decidió responder a través de su cuenta de Twitter. "No voy a responder a elucubraciones que solo caben en mentes sucias, dañinas. Yo tengo mi alma en paz. Mi corazón está roto porque mi familia se destruyó. Y sí, claro que hay gente capaz de hacer cualquier cosa por prensa, entiendo que están hablando de ellos mismos. 2+2", escribió.

Por supuesto que la respuesta de las "ángelitas" no tardó en llegar esta mañana. "Esta frase se suele usar cuando no tenés argumento. Sostengo que yo no le creí. Tengo coherencia y sostengo lo que dije", lanzó Brey, firme en su postura.

Por su parte, Yanina Latorre preguntó: "¿Cómo llego esto a los medios? ¿Quién va a contar que hay un video de tu novio siéndote infiel? Te haces la tonta y listo. ¿Por qué tengo que pedir disculpas por pensar distinto? Te puede caer alguien bien y no creerle", dijo, dando a entender que no tiene ningún problema personal con su excompañera de panel.

Sin embargo, mientras las panelistas de Los ángeles de la mañana hacían su descargo, Lanzoni seguía defendiéndose en Twitter: "La gente cuando habla, habla de su propia vida, en realidad no están hablando de la tuya... Fundamental saber eso", señaló.

Minutos después, la periodista Majo Martino salió a defender públicamente a Lanzoni: "Ayer la vi a Miriam en la puerta de su casa recibiendo visitas. Estaba muy demacrada y desmejorada. Después hablamos por teléfono y me contó que tuvo un acercamiento con su ex, que son dos personas que estaban por formar una familia", relató dando a entender que no estaría todo dicho entre la pareja.

Esta tarde, Lanzoni rompió el silencio en Hay que ver, por El Nueve: "Lo que pasó es un hecho. Me separé y estoy sanando puertas para adentro, en mi casa. Fue una situación espantosa y quien se ríe o habla livianamente de eso, habla de la persona y no de mí".

"Estoy viviendo una situación difícil, es la primera vez que me pasa y estoy ocupada de mí, de quien fuera mi familia. Lo que menos me interesa en el mundo es entrar al 'Bailando'. Eso está en la cabeza de otra gente y no mía", apuntó luego. "Sé quién soy y no me puedo hacer cargo del resto. Estoy en mi casa haciendo mi duelo, sanando y en tele están haciendo de esto un show. Las conclusiones son muy simples. Esta todo muy claro, prefiero mantenerme al margen porque lo sucedido afectó a mi familia".