Tras ser eliminado, Cucho Parisi volvió a la pista con la bendición de la Mona Jiménez

Este miércoles, Marcelo Tinelli dio por concluida la segunda ronda, en la que los participantes de “La Academia” debieron imitar a algún cantante. Curiosamente, el primer famoso en salir a la pista de ShowMatch fue quien quedó eliminado durante la primera ronda, Cucho Parisi. El músico volvió a la competencia junto a su compañera Melody Luz tras la renuncia de Lourdes Sánchez y su pareja, el histórico productor del programa, Chato Prada.

La figura que el líder de Los Auténticos Decadentes eligió homenajear fue la Mona Jiménez, y según explicó, solo contó con dos días de ensayo. “Cucho querido del alma, te mando un abrazo enorme. Hermosos momentos hemos pasado juntos, cantando en la cancha de River, yo cantando una canción para tu disco y vos para el mío. Vos, comiendo un asado en mi casa me dijiste ‘Qué lindos borcegos’, y te los regalé. ¿Te acordás? Desde Córdoba, capital del cuarteto, te voy a estar apoyando con todo mi corazón”, le expresó su colega, en un video que la producción puso a aire.

Tras ver al participante interpretando “Beso a beso”, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (8). “Me encanta que Cucho haya vuelto, porque es un tipazo. Es una estrella de la música argentina. Este ritmo lo favorece mucho, porque tiene que ver con cantar y bailar. Y, además, eligieron bien el personaje, que no es fácil. Estuvo la esencia de la Mona, que es parecida a la tuya”.

“Se había ido con ganas de dar más... Me encantó el despliegue y el espíritu de la Mona, que lo pudieron traer a la pista. Me sorprendió todo. Le dio toda la gestualidad, trajo alegría. Me pareció un muy buen regreso para este equipo”, indicó la dueña del voto secreto, Pampita Ardohain.

Jimena Barón (6), a su vez, agregó: “Son una pareja hermosa. Él trae alegría y fiesta, por eso este personaje te vino perfecto. Me gustó mucho hoy”.

“¡Qué suerte que hayan vuelto porque trajeron la alegría! Los felicito porque estuvo muy lograda la imitación, el despliegue y el baile”, cerró Hernán Piquín. Con 20 puntos, la pareja se ganó su pasaje a la tercera ronda de shuffle.

LA NACION