25 de junio de 2020 • 19:12

Melina Pitra fue una de las invitadas que participó de El precio justo en las grabaciones del día 12 y 13 de junio. Tras enterarse de los primeros casos positivos de coronavirus en el ciclo de Telefe ( entre ellos, el de la conductora Lizy Tagliani ), la modelo decidió someterse por su cuenta a un hisopado para descartar un posible contagio .

Con la confirmación de un resultado negativo, Pitra charló con El show del problema y contó cómo vivió estos días de incertidumbre. "Yo quise hacerme el testeo el lunes porque no quise esperar ni un día más para que me den el resultado. Aparte arranqué con mucho dolor de garganta y estaba muy perseguida. Entrenaba y corría más de lo que tenía que correr para ver si me faltaba el aire, hice el test de oler café, perfumes para ver si aún tenía olfato", relató.

En cuanto a cómo reorganizó su vida familiar frente a la posibilidad de tener coronavirus, la mujer de Fabián Assmann confesó: "Cuando me hice el testeo ya habían pasado 12 días del supuesto contagio. Desde que me enteré lo de Lizy puse un poco más de distancia con mi familia, pero si lo tenía a esa altura era obvio que ya estaban todos contagiados".

"La más chiquitita es muy cariñosa y 'mamera', está todo el tiempo dándome besos y yo no podía acercarme. Es un virus muy contagioso pero hay que tener recaudos todo el tiempo" agregó la mamá de Isabella e Indiana.

Mientras advirtió que desde que empezó la cuarentena tomó todos los recaudos necesarios, Melina recordó cómo fue su paso por el programa de juegos de Telefe: "En mi caso yo no salgo a ningún lado, solo fui a lo de Lizy y compartí programa con Cherutti. Lo tenía al lado y él se re cuido. Yo me llevé mi alcohol en gel, mi botellita de agua y cuando terminé el programa me bañé íntegra en alcohol con un rociador", aseguró.

"Lo grave es la culpa también de, si lo llegás a tener, habérselo contagiado a otra persona y no saber cómo esa persona la va a pasar. A mí se me cruzaba todo eso por la cabeza y es lo peor que te puede pasar", concluyó más aliviada.

Ya suman 15 los contagiados en las grabaciones del programa de entretenimientos que dejó de salir preventivamente al aire. Según pudo saber LA NACION , se trata de 11 técnicos, productores y personal que trabaja detrás de cámara; su conductora Lizy Tagliani, y su asistente Floppy, el productor y humorista Miguel Ángel Cherutti, y la modelo Belén Francese.