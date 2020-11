Ana Rosenfeld, tras la suspensión de su matrícula profesional: "Seré abogada toda la vida" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 12:23

En las últimas horas, la Justicia confirmó la suspensión de la matrícula de Ana Rosenfeld por "falta a la ética y violación del secreto profesional" por renunciar al patrocinio de Juan Darthés en diciembre de 2018. El abogado Francisco Onetto fue quien presentó la demanda y la decisión final fue confirmada por la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Este miércoles, la letrada hizo su descargo desde Los ángeles de la mañana, programa en el que esta semana se está desempeñando como panelista invitada.

"Hace dos años estuve frente a una gran encrucijada, tuve que tomar una determinación muy importante que era o seguir mis principios éticos y morales como mujer o priorizar la profesión de abogacía", comenzó Rosenfeld. "Esto motivó una denuncia en el Colegio de Abogados, porque un abogado al que no le quiero dar entidad creyó que lo que estaba haciendo era violar un secreto profesional, cosa que nunca hice porque ni conté los interines, ni los motivos por los cuales yo me alejé de la defensa. Simplemente dije que se había quebrado una relación de confianza", señaló.

Mientras advirtió que para ella es fundamental sentirse cómoda con el cliente a defender, agregó: "Se dieron situaciones particulares y opté por ser mujer y priorizar mis convicciones. Soy madre, le doy una educación muy importante a mis hijas sobre qué lugar deben ocupar en la vida. Eso ofendió a un abogado que consideró que con la renuncia yo había perjudicado a mi cliente. Cosa que no hice de ninguna manera, porque yo no era abogada del tema que se estaba ventilando en ese momento, yo era abogada en la denuncia [por daños y perjuicios] contra Calu Rivero".

Y enseguida, advirtió que ella no estaba al tanto de que Juan Darthés era la persona que iba a ser acusada por el Colectivo Actrices Argentinas en el caso Thelma Fardin. "Yo no sabía quién iba a ser la persona que había sido denunciada. Cuando me hacen alusión a eso, tuve conversaciones con el señor Darthés y consensuamos mi alejamiento. El Colegio de Abogados entendió que yo había violado el secreto profesional", repitió una vez más.

En cuanto a la posibilidad de perder su matrícula profesional, aclaró: "Me quieren callar porque no les gusta que defienda los intereses de alguien que les molesta. Pero a mí no me calla nadie. Nunca cometí ningún tipo de delito. Soy abogada y seguiré siendo abogada de por vida. Si el Colegio dice lo contrario literalmente están cometiendo una grave acusación. Hasta que no vayamos a la Corte y se decida, soy abogada y lo voy a ser toda mi vida", concluyó furiosa.

Conforme a los criterios de Más información