Ya en la segunda mitad del año, la televisión abierta sigue en movimiento y sorprende con estrenos y cambios de horario. Lejos quedaron esas programaciones estáticas que estrenaban en marzo y finalizaban en diciembre con programas grabados especialmente para el verano. El 2023 empezó con el exitazo de Gran Hermano, que se estiró hasta el 28 de marzo para exprimir los excelentes números que dio el formato durante seis meses. Con una segunda temporada de El hotel de los famosos fallida, eltrece apostó a la gran vuelta de la ficción nacional con la segunda temporada Argentina, tierra de amor y venganza en abril. Sin embargo, la novela tampoco funcionó como esperaban en las oficinas de Constitución. Fue cambiada de horario a las pocas semanas y promedia 5 puntos diarios después de Los 8 escalones de los 3 millones de Guido Kaczka, que muchos días marca dos dígitos de audiencia.

Tinelli, listo para salir a competir

Marcelo Tinelli está ultimando todo los preparativos para su gran desembarco en la pantalla de América Gerardo Viercovich

América estuvo agitado desde enero por los rumores sobre la llegada de Marcelo Tinelli no solo como conductor sino como gerente artístico. Fue una negociación larga y engorrosa que finalmente se concretó a fines de marzo. Tomó posesión los primeros días de mayo y uno de sus primeros movimientos fue traer a Mariana Fabbiani de nuevo a la pantalla chica con su clásico El diario de Mariana. Recién el próximo lunes se dará el debut de “Bailando por un sueño”, con una lista de 30 parejas y en una edición histórica que seguirá en el verano. El lunes próximo, el día de su debut en esta pantalla, tendrá una apertura corta de 15 minutos en la que bailarán Pampita Ardohain, Paula Chaves y Flor Vigna. También estará presente el humor político con los tres candidatos a presidente: Fátima Florez como Patricia Bullrich, Freddy Villareal como Javier Milei y Roberto Peña como Sergio Massa . La elegida para abrir la famosa pista es Noelia Pompa , campeona del certamen junto a Hernán Piquín en 2011 y 2012. También fueron convocados Camila Homs y Tomás Holder y Juliana Diaz, exparticipantes de Gran Hermano. Por estas horas escuchan opciones de una cortina que escribió Rodrigo Tapari con Federico Ruiz.

Got Talent Argentina: acierto y dolor de cabeza

Got Talent Argentina tardó en llegar a la pantalla, pero ya se convirtió en un nuevo acierto de Telefe adrian diaz bernini

El demorado debut de Got Talent Argentina fue un baldazo de agua fría para todos los programadores. Se trabajó mucho en la puesta a punto del estudio de Martínez que simula ser un teatro y las audiciones fueron largas y difíciles. No por falta de talentos sino porque costó mucho encontrar personas que no hayan participado de otros certámenes. La intención era sorprender con artistas nuevos. El programa que lidera Lizy Tagliani con Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul en el jurado marcó en su debut un promedio de 18,1 y fueron muchos los días que tocaron los picos de 20 puntos. Mientras las autoridades de Telefe-Paramount celebraban el acierto, en las oficinas de Constitución y de Palermo se agarraban la cabeza con esas planillas de IBOPE. Es que tanto eltrece como América tienen próximos estrenos bajo el brazo en el prime time y la fuerte competencia que les plantea Got Talent... les genera gran inquietud sobre todo ante este difícil panorama económico.

Eltrece, entre Buenos chicos y Mirtha

En medio de la ausencia de ficción nacional en la TV abierta, Polka apuesta a la tira Buenos chicos. La novela, que comenzaron a grabar en mayo, está protagonizada por los jóvenes Tomás Kirzner, Gina Mastronicola, Jerónimo Bosia, Ornela D’elia y Santiago Achaga. También forman parte del elenco los reconocidos actores Gabriela Toscano, Luis Machín, Juan Palomino, Luciano Cáceres y Romina Gaetani. ¿Cuándo se estrena? La segunda semana de septiembre al término de Telenoche. Hay mucha expectativa puesta en este estreno, después de la segunda parte de ATAV, que fue una apuesta enorme y decepcionó.

Al mismo tiempo, eltrece lucha por tener a Mirtha . Hace unos meses el acuerdo estaba completamente caído aunque ahora está por reflotarse gracias a una oferta superadora que acercó Adrián Suar a Nacho Viale, pero no fue la única. Antes, la diva de los almuerzos recibió una interesantísima propuesta de América. Tinelli ya se había ilusionado con darle una gran bienvenida a la diva. En las últimas horas, desde eltrece deslizan que falta solo la firma con Storylab, la productora de Viale y Diego Palacios y hasta arrojan el 23 de septiembre como posible fecha de estreno . También hablan de la posibilidad de sumar a la grilla a Juana Viale los domingos. Hay una pata económica que podría hacer que la balanza se incline hacia eltrece, donde el valor de la publicidad no tradicional es más alto. Parte de los estudios Cuyo sigue alquilada por Storylab y podría usarse en caso de que la diva decida volver al ruedo. Pero desde el entorno de la oriunda de Villa Cañás aclaran que hubo un tercer canal que hizo un ofrecimiento y desmienten que haya una firma en lo inmediato.

Guido Kaczka es la otra figura clave que prepara novedades para salir a competir fuerte al “Bailando...”. Los 8 escalones de los 3 millones prepara una nueva gráfica y algunas modificaciones en la escenografía. Tras la salida de Pampita, que competirá en horario como jurado en América, Kaczka quiere recuperar a Nicole Neumann aunque sea algunas veces por semana. La gran novedad tiene que ver con el premio, además de los 3 millones de pesos regalarán un departamento amueblado en Capital Federal. Todavía no está definida la modalidad para adquirir este premio y cada cuánto será entregado.

Laurita Fernández se bajó de elnueve

Laurita Fernández decidió finalmente bajarse de la propuesta de Kuarzo Ricardo Pristupluk - La Nacion

En elnueve también hay proyectos que vienen demorados. La productora de Kaczka y Martín Kweller negoció el espacio del prime time del canal por cinco años. Si bien en un principio iban a estrenar un gran big show con Laurita Fernández, en los últimos días esta propuesta se cayó y la actriz y conductora decidió dar un paso al costado. Por esta razón, por estas horas están buscando una figura que la reemplace y también están ultimando qué tipo de ciclo pondrán en pantalla aunque será algo mucho más austero de lo que habían pensado en un principio.

Telefe no se duerme en los laureles

Conversaciones - Iván de Pineda Fernando Gutiérrez

Iván de Pineda prepara nuevos episodios de Pasapalabra famosos que se verán el año próximo, pero además ya le consiguieron una conductora para acompañarlo en el ciclo de entretenimientos Escape perfecto, que empieza a grabarse en un mes. Antes de encontrar a su nueva coequiper hicieron pilotos con la periodista Sofi Martínez, con Momi Giardina y con Juariu. El perfil de Giardina había gustado mucho, pero la actriz tiene algunas fechas programadas de su show en España que se superponen con las grabaciones. Finalmente se decantaron por la opción de la China Ansa, una figura que ya es del canal. Recordemos que este programa anteriormente fue llevado adelante por Chino Leunis e Ivana Nadal.

Otra figura que venía conversando hace años con el canal de las pelotas y finalmente dio el salto es Diego Leuco. Será el conductor de La peña de morfi mientras Georgina Barbarossa se recupera de una operación en la rodilla. Leuco hace una sección en su programa de radio Mitre que fue bautizada por el propio Gerardo Rozín como “La peña” y tuvo varias reuniones con el productor para formar parte de alguna manera del proyecto. Dicen que el conductor de Luzu TV se mostró muy entusiasmado cuando le acercaron esta propuesta y no descartan darle continuidad en el canal de Martínez.

El otro tanque en el que ya trabaja Paramount+ y Kuarzo es la nueva edición de Gran Hermano . El 15 de diciembre termina la versión chilena y buscarían poner la casa a punto para debutar en febrero.

Las piezas del rompecabezas de la TV abierta siguen en movimiento. ¡Bienvenido septiembre!