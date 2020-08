Hernán Drago encontró la horma de su zapato. Crédito: Instagram

5 de agosto de 2020 • 00:36

Con el correr de los programas y sus consecuentes participaciones, Hernán Drago se convirtió en una suerte de sex-symbol de Bienvenidos a bordo. Consciente de lo que provoca en la audiencia y echando mano en la batería de recursos que le ha dado su profesión, el modelo no pierde oportunidad de seducir a la cámara. Siempre, claro bajo la mirada burlona y crítica de Guido Kaczka.

Sin embargo, puede haber sorpresas, como la ocurrida en el programa del martes último. Claudia, conductora de taxi desde hace tres años y medio, llegó al programa con el sueño de ingresar como chofer y salir como dueña. Como es sabido, bastan tres instancias de ruleta para cambiar el futuro.

Si bien esto no sucedió, sí se dio en el intercambio previo con el conductor una corriente de inocente seducción entre ambos. "¿Hacemos una cosa Guido? -propuso divertida la participante- ¿Por qué no dejamos el juego, me lo llevo y ya está?". El conductor se prendió en la broma, y esto le dio pie a Claudia para que, en el mismo registro, se animara a entrar en el terreno personal.

"Ahora que te veo en la pantalla, qué lindo que sos", le dijo ella entusiasmada mientras él se hacía el que no escuchaba. Para enseguida reafirmar: "Sos muy lindo, no te hagas el tonto". En ese momento, el director de cámaras interpretó a la perfección la pregunta que se hacían en las casas: ¿Qué estará pensando Drago?

Un primer plano del modelo lo mostró serio, con cara de piedra, fingiendo desagrado por lo que escuchaba. Y la concursante confirmó: "Sos el más lindo de todos. Sáquenlo a ese que yo lo quiero ver a Guido". Este, agrandado, también dijo lo suyo al ver la imagen de su rival: "¿Qué hace eso ahí en pantalla? Sacá eso. Claudia: ¿cuántos taxis querías? Le pido a la gente de acá que te dé los taxis". Mientras, Drago seguía con cara de pocos amigos viendo cómo su favoritismo bajaba un escalón en el podio del show.