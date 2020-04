Unidos por Argentina: los mensajes de Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand

Desde Esquel, Marcelo Tinelli agradeció a todos los que trabajan por el país en este momento

Como no podía ser de otra forma, tres de las figuras más importantes de la televisión nacional dijeron presente en Unidos por Argentina , el programa especial que emitieron los seis canales de televisión abierta en simultáneo con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en el país. Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Susana Giménez participaron desde sus casas y enviando mensajes de aliento y agradecimiento a todos los argentinos.

Marcelo Tinelli

Desde su casa en Esquel, en donde pasa la cuarentena, Tinelli grabó un mensaje en donde se dedicó a agradecer a todos aquellos que hoy en día mantienen el país funcionando. "Hola a todos, ¿Cómo andan? Quien hubiera imaginado hace unos meses que nos iba a tocar vivir un momento así. Parece sacado de una película, es increíble", comenzó diciendo.

"Tan increíble como este difícil momento, es el trabajo y el esfuerzo de muchos argentinos que merecen todo nuestro reconocimiento en el día de hoy. Los venimos aplaudiendo muy merecidamente todas las noches, pero hoy me gustaría que les dediquemos este video. Quiero dedicarles de todo corazón un aplauso bien fuerte para que lo escuchen en cada rincón de Argentina, con mucho respeto y desde el alma, a toda la comunidad científica que trabaja día y noche aportando su conocimiento, a todo el personal médico que sigue firme en la primera línea cuidándonos, a la gente que trabaja en los supermercados, a los camioneros que recorren el país llevando alimentos y remedios, a los farmacéuticos, al personal de limpieza, a los que cuidan a los mayores y personas con discapacidades, a los artistas, famosos y anónimos que hacen esos videos que nos vuelven más llevadera la cuarentena, a los colectiveros, los taxistas, los trabajadores de subtes y trenes, a los chicos de los deliverys, a los encargados de los edificios".

"Gracias también, y mucho respeto, a la policía, a los gendarmes, a las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y los agentes de tránsito. A todos los periodistas que cumplen un rol tan importante como es informar. Este video quiero que se lo dediquemos con todo amor y cariño a los curas villeros, a las organizaciones sociales, a las instituciones religiosas, a nuestros abuelos que ayudan desde su lugar, al equipo de la Cruz Roja y a todos los canales que hoy están haciendo este evento".

Antes de despedirse, el conductor hizo una reflexión sobre el momento histórico que se vive hoy. "Esta sociedad cuando tiene que unirse realmente se une, demostrando que nuestra solidaridad es grande, grande como nuestro querido y hermoso país. Vivimos un tiempo complejo, todos estamos tratando de entender y aprender. No sé como va a ser el mundo después de la pandemia, cuanto va a cambiar, pero sí sabemos que hay argentinos y argentinas que necesitan estar unidos, por eso hay que ayudar a otros con amor, energía y solidaridad. Esta es la razón de Unidos por Argentina", expresó.

"Me encantó estar y les envío mi enorme cariño para ustedes. Al virus le vamos a ganar entre todos. Los amo fuerte, un abrazo grande. Muchísima fuerza y espero verlos pronto. Todo mi amor", concluyó Tinelli.

Mirtha Legrand

Refugiada en su casa, en donde mantiene un aislamiento estricto, Mirtha se comunicó por teléfono. "Hola, ¿Sos Vero?", dijo ni bien comenzó la charla, pensando que iba a conversar con Verónica Lozano . "Soy Mariana, Chiqui", le respondió Mariana Fabbiani . "Hola querida, me dijeron que me iba a atender Vero, pero estoy encantada de hablar con vos Marianita. Lo están llevando muy bien al programa, porque es complicado lo que hacen", la felicitó la diva antes de contar cómo pasa estos días.

"Estoy sola en mi casa, con Elvira que es mi asistente", contó la reina de los almuerzos, que mantiene contacto virtual con toda la gente que quiere. "Hablo por teléfono todo el día y también por WhatsApp. Leo los diarios, leo algún libro, camino en la casa para hacer un poco de gimnasia, arreglo papeles de mi mesa de luz, me encuentro con cosas que ni me imaginaba que iba a encontrar, fotografías... lo que hace todo el mundo".

Como ya había manifestado antes, Legrand aseguró que esta situación la tiene con un poco de miedo. "Estoy preocupada, muy preocupada con todo esto que está pasando. Te digo la verdad, yo soy una mujer grande, nunca pensé vivir una situación como esta. La humanidad entera está enferma, es mundial, terrible".

Mirtha Legrand en el especial Unidos por Argentina

"Admito que el aislamiento es una cosa espantosa, de pronto me agarran unas ganas terribles de salir y yo no soy salidora, pero me dan ganas de ir a la calle porque te sentís presa", aseguró la Chiqui. "Igual estoy sorprendida del grado de acatamiento que han tenido los argentinos en cuanto al aislamiento. Vos ves los edificios y las ventanas cerradas, menos a las 21 que salimos todos a aplaudir".

Mirtha aprovechó el momento para pedirle a la gente que se quede en casa. "No salgan, es la única opción que tenemos hasta que salga la vacuna. Yo estaba pensando, con tantos premios Nobel de bioquímica... ¿Estarán trabajando en eso? Porque es lo único que puede salvar al mundo. Yo me lo pregunto".

Además, Mirtha invitó a la gente a donar dinero. "Mucha gente rememora y recuerda la época de Malvinas, que se hizo una colecta enorme en donde se juntó muchísimo dinero y nunca supimos qué destino tuvo. Esto no es lo mismo, aquí está la Cruz Roja Argentina que es una garantía de todo", respaldó la conductora.

Antes de despedirse, Legrand envió un mensaje de aliento a todos los argentinos. "Los católicos recemos, y los que no también. Tengan calma, tranquilidad, ocúpense de distraer la mente, porque si no se llena de pensamientos muy oscuros. Escuchen música y conéctense con sus seres queridos. Yo todos los días hablo con mis nietos, con Juana, con Nacho y con Rocco, con mis bisnietos Ámbar, Silvestre y Alí, con mi hermana Goldie, que nos llamamos a las dos o tres de la mañana porque soy nochera, y con mi hija Marcela", enumeró. "¡Arriba Argentina! ¡Fuerza! Todos unidos por Argentina", culminó.