Verónica Lozano contó que con el Corcho Rodríguez duermen en cuartos separados

La conductora habló de cómo está atravesando la cuarentena con su pareja y su hija Antonia Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 12:19

La cuarentena producto de la pandemia de coronavirus puso a muchas familias a prueba respecto a cómo sobrellevar la convivencia. Sobre ese tópico se debatió en #Quedate, el programa conducido por Luis Bremer y Tatiana Schapiro, que se emite los sábados y domingos en las tardes de elnueve.

Con Verónica Lozano como invitada, se aludió al tema en cuestión y la conductora del magazine Cortá por Lozano se explayó acerca de cómo transita esta etapa con su pareja, Jorge "el Corcho" Rodríguez y su hija, Antonia.

"Un montón de veces pensé en dejar a mi familia en medio de la pandemia", expresó Lozano. "No es fácil vivir en cuarentena", añadió y ahondó en los momentos difíciles que a veces atraviesa con el "Corcho" y Antonia. "Él es muy intenso, muy perfeccionista, cambia los muebles de lugar, y con Antonia se complica con el tema de las tareas del colegio", contó.

Vero Lozano contó cómo vive la cuarentena con el Corcho Rodríguez - Fuente: elnueve 04:07

Video

Por otro lado, Lozano contó que la intimidad con su pareja se redujo y que ahora duermen en cuartos separados, pero por un tema de prevención. "Ahora estamos durmiendo en distintos cuartos; en realidad, me mandaron a mí a otro, por el tema del cuidado y por mi trabajo", aclaró Lozano, quien está todos los días al frente de su programa, con sus panelistas rotando en el piso. Desde que comenzaron los contagios en Telefe, la estructura de la convivencia se modificó. Recordemos que dos integrantes del ciclo, Evelyn Von Brocke y Paulo Kablan, dieron positivo de Covid-19, y recientemente su movilero, Heber Ybañez, también.

"Por cuidado me fui a otra habitación, pero me parece que es una buena decisión para aplicar pospandemia, no está nada mal, cada uno está tranquilo, ve lo que quiere", bromeó.

En cuanto a la dinámica con su hija, Lozano contó que "es divina", aunque muchas veces le dice que es una madre intensa. "Como todo chico suele exagerar todo", concluyó la conductora.