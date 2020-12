Yanina Latorre habló sobre el manejo de la plata en los futbolistas y por qué Coppola se distanció de Maradona Crédito: Instagram

17 de diciembre de 2020

El juicio por la sucesión de Diego Armando Maradona ya se inició y todos tienen datos para aportar y opiniones para dar. Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Diego Maradona "pagaba cosas que ni sabía; pagaba 70 celulares y él tenía un teléfono con prepago con tarjeta". Además habló sobre por qué se produjo el distanciamiento con Guillermo Coppola.

Sobre el manejo de la plata, expresó: "Maradona tenía una flota de teléfonos que no sabía. Diego era un tipo generoso. Yo fui contemporánea y por eso sé algunas cosas. Además eso le pasa a todos los jugadores. Están acostumbrados al utilero, a esa cosa del ídolo. Mi marido (Diego Latorre) no le sabe poner el cordón a las zapatillas y de ahí para arriba, nada", dijo entre risas la panelista.

"No saben cuánto ganan, cuánto gastan, dónde está la guita. Mi marido no sabe ni el diez por ciento de dónde tengo yo la guita. En el momento que pase algo, están los mails y todo ordenadito. Hago lo que se me canta (...), la guita es mía. Bueno, es de los dos, pero soy mejor administradora; no es que tenga una cuenta paralela, pero manejo todo. Diego es cómodo y eso tiene un costo: no se quiere ocupar de nada. Con esto no quiero decir que los jugadores sean bobos, no. Para mí es comodidad y quieren que alguien les pague la tarjeta, los servicios (...) A Maradona le manejaban las redes, los mensajes, pero no porque fuera bobo".

Latorre también hablo sobre el porqué Guillermo Coppola se fue del lado de Maradona: "Coppola tuvo un problema con Claudia (Villafañe). Empezó una lucha de poder. Entiendo a Claudia, aunque mi marido no tuvo adicciones. No quiero hablar mal de Coppola porque lo adoro, pero si bien no le afanó ni estaba en la merca, dejaba que Diego tomara, no lo controlaba, entraban y salían minas al cuarto. Y la mujer se enoja". Y aseguró: "Todos sabían todo sobre Maradona y nadie decía nada, ni los periodistas ni el entorno. El límite era que las mujeres quedaran embarazadas porque era traición".

