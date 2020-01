La panelista de Los ángeles de la mañana contó cómo fueron sus vacaciones con Diego Latorre, a pesar de estar separados Crédito: Instagram

3 de enero de 2020 • 13:40

Recientemente separada, Yanina Latorre volvió de sus vacaciones familiares por Europa y, si bien aseguró que por ahora no hay reconciliación con Diego Latorre, confesó que durmieron juntos y tuvieron intimidad.

Acompañada por su exmarido, su hijo Dieguito y su mamá Dora, Yanina pasó las fiestas en el continente europeo y recorrió ciudades como París y Londres. Recién aterrizada en el país, la panelista de Los ángeles de la mañana habló con sus compañeros del ciclo de eltrece antes de volver a armar las valijas para continuar con sus vacaciones en Punta del Este.

"No hay nada nuevo, más que lo que conté. ¿Qué esperaban, vernos a los golpes, a las piñas? ¿Por qué no nos vamos a ir juntos?", expresó la mediática sobre su decisión de irse de viaje junto a su ex, a pesar de estar separados. "¿Durmieron juntos?", lanzó Majo Martino, una de las nuevas incorporaciones al matutino conducido por Ángel de Brito. "Más vale, no te pago otro cuarto ni en pedo. Es muy caro separarse, chicas", bromeó Latorre, entre risas.

Sin embargo, la declaración más fuerte vino cuando la mamá de Lola y Dieguito confesó que tuvo intimidad con el padre de sus hijos. "Tuve sexo, sí. Es más cómodo porque con un ex ya te conocés", lanzó con tono pícaro. Y enseguida aclaró que esto no significa que estén reconciliados. "Así como estamos, estamos genial. No me planteé nada más. El viaje fue como un paréntesis para disfrutar, no estuvimos hablando ni pensando qué vamos a hacer", explicó, aclarando las dudas de sus compañeras de panel sobre una posible vuelta.

"Estoy pasando una crisis personal. Desde 2017 fui para adelante como una leona y no me detuve a pensar. Esto no tiene nada que ver con la chica trans que apareció. Lo conté porque empezó a filtrarse la noticia. Es una crisis mía personal, que vamos transitando como podemos. Diego no estaba de acuerdo. Veremos qué sucede. La familia no está rota para nada", confesó la rubia.

En cuanto a las versiones que aseguran que su hija Lola tuvo que contener a su hermano Dieguito ante la noticia de la separación, Yanina aclaró: "Ninguno de mis hijos me exige nada. Con la que más hablo es con Lola, más que con mis amigas; aunque yo soy muy para adentro con el tema familiar. Dieguito es el más calladito de la familia. Por eso Lola estaba más atenta; él no lee twitter ni portales. Pero nadie se enojó con nadie, fue todo natural".