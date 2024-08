Templos, paseos y dorayakis: las excéntricas vacaciones de Ángela Torres y Rusherking en Tokio

Escuchar

El romance entre Ángela Torres y Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, comenzó a mediados del año pasado, pero la confirmación llegó en mayo de este año, cuando dejaron a un lado la opinión de terceros y compartieron una foto íntima. A tan solo tres meses de la oficialización, los cantantes sorprendieron en las redes sociales con unas excéntricas vacaciones en Tokio.

La artista sorprendió con un nuevo cambio de look en las calles de la capital de Japón (Foto: Instagram/@angelatorres)

“Ahora soy colorada y estoy en Japón”, escribió la hija de Gloria Carrá y la nieta de Lolita Torres en la descripción del posteo que realizó en su Instagram, donde tiene 2.8 millones de seguidores. Allí se puede ver un carrete de imágenes que resumen la estadía de los artistas, desde sus paseos en templos hasta dorayakis.

Rusherking ofició de fotógrafo durante su viaje a Tokio con Ángela Torres (Foto: Instagram/@angelatorres)

Primero, la actriz posó delante de un mural animé; después, se la vio tomando un milkshake mientras el cantante tocaba cariñosamente su rostro. En las siguientes fotografías, se vio a la intérprete de “Fiebre” disfrutando de distintos espacios de la capital de Japón, y hasta se sacó una fotografía en la cartelera de la versión japonesa de Rent, el musical rock con libreto basado en la ópera La bohème de Giacomo Puccini, Luigi Illica y Giuseppe Giacosa de la que ella formó parte en Argentina.

La artista sorprendió con un nuevo cambio de look en las calles de la capital de Japón (Foto: Instagram/@angelatorres)

Además de los miles de likes, la exparticipante del Bailando recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes están fascinados con su noviazgo. “En la segunda foto se puede ver la pareja más linda de Argentina”; “Son tan lindos, lo juro. Transmiten ese amor, admiración y respeto que se tiene. Y se matan de risa”; “Qué suerte la de Rusher” y “Qué bellos se ven juntos”, dijeron algunos.

Pero lo que más llamó la atención es que los dos tenían el pelo del mismo color. “Usaron la misma tintura”; “Qué lindo que les queda el colorado”; “Ay amo, lo bien que les queda” y “Qué pelirrojos más hermosos”, señalaron otros al respecto.

A semanas de haber oficializado su romance con el exnovio de María Becerra, la artista dialogó con LA NACION y contó cómo fue que se conocieron. “Nos conocimos porque teníamos la misma manager y estábamos todos los días en Fifty One Music. Fuimos amigos un buen tiempo, como un año; nos conocimos mucho y nos divertimos hasta que en un momento dijimos: ‘nos gustamos’. Lo fuimos descubriendo”, sostuvo.

Pese a que hoy todo es color de rosa en su vida, hace algunas semanas ella recordó cuál fue la peor cita de su vida. La joven de 25 años estuvo invitada a Rumis (Somos La Casa) y sorprendió con su anécdota amorosa. “Todas las citas con esa persona salían mal, me ponía muy nerviosa porque me gustaba mucho. Me daba bola, pero viste cuando igual te tienen ahí”, comenzó diciendo.

Ángela Torres posó delante de una marquesina de Rent, la obra que protagoniza en Argentina (Foto: Instagram/@angelatorres)

Pese a que no quiso revelar la identidad del chico, ahondó en detalles de lo sucedido: “Una vez logré ir a su casa... era como siempre después de la joda que pasaba la situación, ya ahí de base estamos mal. Cuando entré a la casa y nos empezamos a dar unos besos, me puse muy nerviosa y le dije ‘perdón, me tengo que ir’ y me fui corriendo”.

Ángela Torres y Rusherking, juntos CHULE VALERGA

Para cerrar, agregó: “Cuando salgo me encuentro con la mejor amiga, que sabía que me gustaba, y me dice ‘bolu**, ¿qué hacés?’. No sé qué me pasó y le toco el timbre como para volver a entrar. Y no me contestó”.

LA NACION