Tensión en vivo: el forcejeo entre Mica Viciconte y Cathy Fulop que descolocó a todos en MasterChef Celebrity

La emisión del jueves de MasterChef Celebrity (Telefe) supuso competencia en todos los niveles. No solo hubo comentarios filosos entre los jurados, sino también dentro de los mini equipos que conformaron los participantes. Catherine Fulop y Micaela Viciconte protagonizaron un roce en vivo que llamó la atención de sus compañeros.

Para el desafío de la noche, el jurado dividió a los cocineros en parejas y cada una trabajó guiada por los tres expertos. Fue así como las famosas estuvieron bajo la tutela de Damián Betular. El reto consistió en que el pastelero comenzaría a hacer dos platos diferentes -sin decirles de qué se trataban- y luego ellas debían asumir la responsabilidad de terminarlos.

En el equipo de Damián Betular estuvieron Catherine Fulop y Mica Viciconte (Crédito: Captura de video Telefe)

Al tratarse de Damián, el reconocido jurado de BakeOff Argentina (Telefe), se fue por su especialidad y comenzó la preparación sin antes bautizar a su equipo como “Las chicas fit”. Una vez que transcurrieron diez minutos del tiempo total de una hora que tenían para la prueba del día, sonó una alarma y Santiago Del Moro avisó a todos los chef que dieran un paso atrás para alejarse de las hornallas, y que los concursantes pasaran a tomar la batuta.

Catherine Fulop discutió con Mica Viciconte para que no se llevara la preparación que hizo Betular (Crédito: Captura de video Telefe)

Fue en esa oportunidad que el equipo Fit tuvo el roce. En completo silencio y sin darles pistas, Betular preparó una mezcla antes de retirarse de la mesa de trabajo y las chicas tenían que decidir quién de las dos se la llevaría y quien iniciaría desde cero otro postre. Mica no perdió el tiempo y se adelantó a reclamar la preparación. “¡Esa bandeja es mía!”, expresó, y de inmediato Cathy volteó a verla y le dijo que eso no tenía que ser así.

El forcejeo de Mica Viciconte y Catherine Fulop en MasterChef Celebrity (Telefe)

Acto seguido la actriz venezolana, que interpretó que lo que Damián estaba haciendo una torta pavlova, advirtió que no tenía idea de cómo se preparaba ese postre y cuando notó que Viciconte intentó alcanzar la bandeja, forcejeó con ella para impedírselo. Tal fue la situación, que Del Moro le reclamó a Catherine que se calmara un poco.

Por su parte, Mica comentó detrás de cámaras y entre risas que fue más rápida que Fulop en reclamar la bandeja para no tener que preocuparse por pensar en una receta desde cero. No obstante, a su compañera no le cayó muy bien esa actitud y mientras continuaban forcejeando exclamó: “¡No! Se llevó la mezcla hecha por Betular”.

Aunque pareció indignada por el comportamiento de la ex Combate, luego le imprimió humor a lo sucedido y dejó en claro que se trató de una broma y que todo entre ellas estuvo más que bien.