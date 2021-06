Teresa Calandra reveló qué sintió cuando estuvo muerta unos segundos

Teresa Calandra fue invitada a PH, Podemos hablar (Telefe) este sábado y reveló qué sintió cuando estuvo muerta por unos segundos tras sufrir un síncope en 1998. La empresaria de moda relató todo lo que logró ver y experimentar en aquel estado, y afirmó que gracias a eso dejó de tenerle miedo a la muerte.

Al inicio del programa, en el juego para romper el hielo que propone que pasen al punto de encuentro los que se sienten identificados con la consigna, Calandra avanzó cuando Andy Kusnetzoff indicó: “El difícil arte de separar el trabajo de la vida real”. Primero rememoró un episodio en el que tuvo que ir a cubrir un show luego de la muerte de su cuñada.

Pero, luego, recordó qué le pasó a ella aquel día en que su vida se apagó por un instante. “Yo venía de presentar un festival de Luis Miguel. Había estado en Puerto Madero y había tomado frío. Gonzalo, mi marido, me dijo ‘tomate esta pastilla’ para evitar el resfrío, nada especial”, comenzó contando la modelo.

Y continuó: “Me despierto a las seis de la mañana sintiéndome muy mal, voy despacio al baño y me miraba en el espejo y vi como cuando a los televisores viejos se les va la señal. En ese momento me arrodillé y, con una voz que era un hilo, dije ‘Gonzalo’. Nunca más supe nada”.

Teresa Calandra recordó qué sintió cuando estuvo muerta por unos segundos

En ese momento, la conductora dio a conocer lo que vio y sintió cuando estuvo en ese estado. “Sentí que me despegaba de mi cuerpo, toda vestida de blanco y entraba a la gracia de Dios, a esa luz. Es difícil de explicar la sensación de felicidad, placer, es algo de lo que no querés volver. Había una mano que me recibía, sé la cara de quién era perfectamente, yo estaba en la luz total y en el fondo había un túnel largo”, señaló.

Curioso, Andy le consultó si podía contar de quién era esa mano que la había ido a buscar, y Calandra contó: “Era un familiar, mi exmarido, mi primer marido. Que increíblemente estaba vivo en ese momento, ahora falleció. Pero estaba vivo. Lo vi clarito a Juanchi que me daba la mano”.

Luego, la modelo explicó cómo fue que la revivieron. “Mi marido me hizo respiración boca a boca, masajes cardíacos, me tuvo que abrir la boca porque yo ya estaba con un rictus, totalmente dura y entumecida”, indicó.

Y agregó: “Yo me acuerdo que solté esa mano, abrí los ojos y lo primero que le dije [a Gonzalo] -que lloraba y estaba desesperado- fue ‘la próxima vez no me traigas’”. Calandra resaltó que su primera reacción sorprendió a su marido y ella explicó: “Donde yo estuve nunca fui más feliz en mi vida, porque estuve en la gracia de Dios”.

En este sentido, confesó: “Por eso, cuando me preguntan si le tengo miedo a la muerte yo respondo que no. Le tengo miedo al deterioro”.

Teresa Calandra es una referente de moda y desde hace varios años lanzó su propia marca de anteojos Instagram: @teresacalandra

Claramente la experiencia que tuvo Calandra hace recordar a la mítica expuesta por Víctor Sueiro. El periodista y escritor, autor de varios libros relacionados al misterio de qué hay después de la muerte, fallecido en 2007, llamó a la empresaria para pedirle que le contara su experiencia. Así es como la también actriz aparece en uno de sus libros.

La muerte de su cuñada y “una señal del Más Allá”

Antes de relatar este hecho estremecedor, la empresaria recordó el duro momento que vivió cuando murió su cuñada, “Giuli”. La mujer estaba en coma y ella afirmó que es necesario trabajar en “dejar ir” a las personas cuando están en ese estado.

“Yo sabía que la tenía que ayudar a partir, que eran muy pocos días los que le quedaban. Tuve la posibilidad de hacerlo. Es la primera vez que lo cuento, pero cuando alguien está en coma y está por partir, es muy importante ayudarlos, despedirlos, estar en ese momento, hablarles y ayudarlos a liberarse. Yo lo pude hacer con ella. Pero a los dos días tenía que presentar este evento. No sabía cómo hacer. Entonces, agarre una foto de ella, que cada vez que viajo me la llevo, y dije ‘nos vamos juntas’. Tuve que salir y enfrentarme a más de 1500 personas y yo estaba haciendo un duelo”, recordó.

Teresa Calandra estaba recordando la muerte de su cuñada y ocurrió algo que tomó como una señal del más allá Captura de TV / Telefe

Lo curioso fue que en medio del relato ocurrió algo inesperado: a la modelo se le cayó un aro. “Ay, estás acá, Giuli”, exclamó Calandra. Mientras que atónito, Andy afirmó: “Rarísimo que se cayó eso”. A lo que la invitada le contestó: “¿Viste? Yo creo en estas cosas. Así que ella me está iluminando para que lo cuente en este momento”.

