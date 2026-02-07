Jeffrey Epstein y Argentina: posibles víctimas locales, un viaje frustrado al país y la bronca por una inversión ruinosa

Al navegar los documentos de Jeffrey Epstein algo está claro: no están completos y, en muchos casos, falta contexto para desentrañar la historia. Ambas consecuencias responden a la forma en la que el Departamento de Justicia (DOJ) de Donald Trump publicó esta nueva tanda de archivos, bajo obligación por ley. En lo que respecta a la Argentina, hay pedazos de un rompecabezas. Son al menos 711 los extractos diferentes entre los cuales se hace mención al país o a argentinos.

LA NACION procesó esta muestra con el fin de destacar los principales hallazgos sobre la vinculación de argentinos con Epstein, el financista neoyorkino condenado por delitos sexuales que murió en prisión el 10 de agosto de 2019 y que comandaba una trama delictiva conectada con la cima de la élite global. El listado no pretende ser exhaustivo, sino revelar los hallazgos corroborados más importantes hasta el momento (entre muchas fake news que circulan en redes sociales). Algunas referencias a argentinos no serán publicadas en esta instancia, a la espera de respuestas de los nombrados que permitan entender el contexto. Se advierte que parte del contenido puede resultar sensible para algunos lectores.

¿Hubo víctimas en la Argentina?

Hay dos documentos que, en su conjunto, revelan un intercambio de mails entre quienes parecen ser agentes del FBI. Se desprende del archivo EFTA01650617 que tanto el remitente como el destinatario pertenecen al organismo. Los nombres fueron tapados con bandas negras por el Departamento de Justicia. Bajo el título “Spanish TDY Proposal” se discute la necesidad de incrementar la capacidad de hablar en castellano, se conversa la necesidad de contactos de terapeutas para una víctima de Epstein que se encuentra viviendo en España y se dan una conversación en la que, en otro documento, se refieren a potenciales víctimas de la Argentina. El textual dice: “Creo que esto es genial, pero deberías hacerlo más amplio que solamente tu trabajo de bandas. Por ahí podés citar situaciones de despliegue masivo (Orlando), donde necesitas traductores, o también comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”.”.

EFTA01650617 y EFTA01650620

EFTA01650620

Fotos de modelos

Los archivos de Epstein fueron publicados con partes eliminadas. Eso sería correcto de tener como fin principal la protección de la identidad de las víctimas. Sin embargo, los documentos revelan lo contrario: en muchos de ellos, se encuentran tapados los nombres emisores de mensajes que nítidamente refieren a actividades delictivas, pero no así los de personas que eran objeto de las atrocidades cometidas. Es el caso de tres modelos argentinas, cuyos nombres figuran en books que eran enviados al mail personal de Epstein (este medio optó por no difundirlos sin su consentimiento).

Cuatro mails fueron enviados por una agencia con base en Buenos Aires entre octubre de 2012 y marzo de 2013. Todos parecen ser un newsletter y no un envío hecho específicamente a su correo. LA NACION se comunicó con la empresa, que sigue funcionando, y explicaron que se trataba de una suscripción para recibir fotos de novedades de nuevas mujeres o de desfiles. Hay un quinto mail que fue enviado por una agencia de modelos neerlandesa con el nombre de otra modelo argentina.

“Ian” y un vuelo

Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Jon Elswick - AP

El 21 de febrero de 2012 a las 11:37, un remitente cuyo nombre fue tachado por el DOJ, le envió a Epstein: “El tipo argentino es muy bueno, puede seguir teniendo sexo justo después de eyacular, por lo menos conmigo (o eso es lo que él me dijo). Espero que los chicos no hablen mucho. Hay algo especial en este Ian. Definitivamente debería verlo nuevamente".

EFTA00719004

Otro mail enviado a Epstein, cuyo interlocutor también ha sido ocultado por las autoridades, le dijo el 24 de mayo de 2013: “Si, ella ya está devuelta, salgo con ella esta noche :). Por cierto, tenías razón. Mi vuelo a Buenos Aires fue muy divertido :)) y tenías razón, no me rechazaron, lo opuesto :). Te contaré después”.

EFTA01757593

Una pérdida millonaria

En 2018, el agente financiero de Epstein, Paul Barrett, le envió un mail en el que detallaba operaciones entre las que destaca haber perdido US$1.200.000 por tipo de cambio argentino y bonos, en la crisis del gobierno de Mauricio Macri. A continuación, le enumera:

“Errores que hice: no dimensionar correctamente mis ideas de mayor convicción. No haber mantenido paradas lo suficientemente apretadas en mis grandes perdedores (GE, Argentina). Los tres peores negocios alrededor de US$3 millones en total (GE sigue abierto)”.

Pudo haber sido una apreciación compartida por Epstein. Hay múltiples mails en las que el pederasta hace referencia a inversiones que hizo en relación con la Argentina. El 11 de junio de 2018, Barrett le envió tres líneas de ítems de contratos a plazo argentinos con sus fechas. El total daba US$1.110.190. No queda claro a partir de este mail qué sucedió con la inversión, pero la respuesta de Epstein fue: “¿Dónde está la pérdida argentina?“.

Otro de los archivos de Epstein sobre Argentina: sus pérdidas con bonos en 2018

Argentinos mencionados y Joe Lewis

LA NACION detectó hasta ahora cinco casos de acercamientos, invitaciones, involucramientos o negociaciones (en distintas formas) de argentinos o figuras relevantes de la Argentina con Epstein y su entorno.

En septiembre de 2009, Epstein comienza a intercambiar una serie de mensajes con Peter Mandelson, el excomisario europeo de Comercio, y Jes Staley, el exCEO del grupo banquero Barclays, en los que expresa interés por Joe Lewis, el magnate británico y propietario de, entre su largo portfolio, tierras en la Patagonia. En orden cronológico, se da este ida y vuelta.

5 de junio de 2009

Epstein: Bueno, para todos los efectos, Peter Mandelson es ahora viceprimer ministro.

Staley: Estoy con Joe Lewis.

6 de junio de 2009

Epstein: ¿Lo conoces a Joe Lewis? Pasa la mayoría de su tiempo en Abu Dhabi. ¿Reputación?

Mandelson: Creo que lo conozco a Lewis, si es el que es amigable con los laboristas, Tony [Blair]. Parece estar OK. ¿Más chequeo?

EFTA01300401

Lago Escondido, la más famosa propiedad de Lewis en la Patagonia

25 y 26 de diciembre de 2009:

Epstein: ¿Dónde estás?

Staley: Cerca de Salvador, Brasil. Llegué esta mañana. Lugar muy lindo en la playa. Pasé un día con Joe Lewis en Bariloche, Argentina. No sé qué pensar de él. Una semana más acá. Leyendo un buen libro sobre Ruanda. Jes.

La publicación de una serie de extractos bancarios puso en evidencia que, en distintas oportunidades, el estilista Roberto Giordano, famoso por sus desfiles, recibió envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría de ellos de US$500.

EFTA01482679

LA NACION reveló las tratativas entre “Fred” Machado, el acusado por narcotráfico y conocido por haber financiado la candidatura de José Luis Espert, para venderle a Epstein un avión Gulfstream, en 2015. La operación se pretendía hacer por unos US$10 millones. Entre los documentos, que fueron hallados en la casa de Epstein, se encuentran tres contratos relacionados con un préstamo de US$800.000 dólares tomado por Machado en 2016 para la compra de un Hawker 800XP. No está claro quién fue su acreedor ni por qué los tenía Epstein.

La pasajera misteriosa de Aerolíneas

En 2018, Lesley Groff, asistente de Epstein y una de las gestoras de vuelos y traslados hacia la isla en el Caribe, intercambia mensajes con una mujer (está referenciada como Ms.) respecto de un vuelo de Buenos Aires a Nueva York, donde residía Epstein.

Primero, quedó documentada la coordinación del viaje internacional, que comienza con la confirmación de un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires (EZE) hacia Nueva York (JFK) en clase ejecutiva, con un costo total de 3715,13 dólares. La comunicación oficial es gestionada por Maurice Kelly, identificado como conserje de Hilton Worldwide Owners Access, quien envía el itinerario confirmado y el boleto electrónico a la pasajera el 15 de junio de 2014. En este mensaje, Kelly aclara que el viaje fue autorizado por el Sr. Kevin Mahaney, el deportista olímpico estadounidense.

EFTA02103770

Posteriormente, el intercambio es más personal, cuando la pasajera reenvía la información de su vuelo a Lesley Groff. La pasajera le solicita a Groff la reserva de un “auto de ciudad” (city car), justificando el pedido en que realizar una llamada telefónica desde Argentina le costaría una fortuna. Finalmente, Lesley Groff confirma que el servicio está coordinado al responder que “está todo listo” (“You are set”) y que el transporte la esperará afuera, lo que completa la organización del traslado terrestre tras su llegada a Nueva York.

EFTA00306918

Un viaje frustrado a Argentina

Epstein tuvo un viaje frustrado a la Argentina. Podría, tal vez, haber sido el último destino antes de su muerte. Un cercano amigo, Julian Leese, hijo menor del famoso empresario de la industria armamentística Dougles Leese, le propuso venir al país. Sucedió el año nuevo de 2019, después de que la investigación del Miami Herald reavivara el interés federal que llevó a su detención a mediados de ese año. Se da este intercambio entre el 31 de diciembre de 2018 y el primero de enero de 2019:

Leese: Mi niño, espero que tengas un gran y próspero nuevo año. Mucho amor de todos nosotros. PD: espero poder verte en 2019.

Epstein: Espero que sí.

Leese: ¿Te gustaría venir a tirar (cazar) conmigo a la Argentina más tarde este año?

Epstein: Sí.

EFTA02608859

No hay evidencias de que el viaje se haya concretado. El 6 de julio de 2019 fue detenido por los cargos de explotación sexual de menores. Fue puesto en custodia en Nueva York hasta el juicio, al que no llegó. Se halló su cuerpo sin vida en su celda, el 20 de agosto de ese año.

EFTA02639788

