Quién es Tomás Mazza, el nuevo novio de Juanita Tinelli

Tomás Mazza está en boca de todo el mundo después de que el domingo 8 de febrero Juana Tinelli confirmara su noviazgo con él. Mediante una transmisión de streaming por Kick, aparecieron los dos frente a cámara y, mientras respondieron las preguntas de los espectadores, aprovecharon para mostrar su amor.

El joven nacido en Buenos Aires y de 25 años es popular en las redes sociales, donde cuenta con cinco millones de seguidores en Instagram y tres millones en TikTok. En esta última plataforma es donde consolidó a sus seguidores más adeptos, ya que a los 21 años lanzó un canal de vida sana que rápidamente creció por su manera directa y honesta de hablarle al público.

Tomás Mazza es oriundo de Buenos Aires y empezó a los 21 años a hacer recomendaciones de fitness en lar redes sociales (Fuente: Instagram/@mazzatomas)

Su enfoque fue siempre el mismo, deportes y fitness, de ahí que logró hacerse con un nicho de público adolescente y menores de 30 años que lo empezaron a seguir por sus mensajes motivadores. Con el paso del tiempo también agregó las transmisiones de streaming por Kick, donde ahora es conocido por mostrarse en otro tipo de rol más cercano.

Tomás Mazza es un influencer de vida sana y fitness que a diario comparte consejos motivadores con sus seguidores (Fuente: Instagram/@mazzatomas)

La fama lo llevó a ser parte del Párense de Manos, el evento organizado por Paren la mano, un programa de Vorterix, que conduce Lucas Rodríguez y que reúne a diferentes influencers en un ring de boxeo. Además, gracias a su vínculo con la actividad física, participó del documental en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras: Locomotora.

La fama llevó a Mazza a participar del evento Párense de Manos y del documental en homenaje a Alejandra Oliveras (Fuente: Instagram/@mazzatomas)

Desde finales de enero, el nombre de Tomás Mazza comenzó a circular como uno de los aparentes novios de Juana Tinelli. Todo empezó con un ida y vuelta en una foto que la modelo de 23 años posteó en Instagram y que él le respondió con tono picante: “Guao”. De ahí se especula que pudo tener origen el actual romance que viven.