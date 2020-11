El hermano de Lady Di, Earl Charles Spencer, se refirió a The Crown y descalificó su carácter documental

El hermano de Lady Di, Earl Charles Spencer, se refirió a The Crown (Neflix) y destacó que siente que el público de la serie olvida que se trata de una ficción. El hombre de 56 años pasó como invitado por el programa Love Your Weekend (ITV) con Alan Titchmarsh, y habló de su apreciación sobre la popular serie retrata historias de la realeza con algunas licencias.

"Hay un poco. En realidad, The Crown preguntó si podían filmar en Althorp y yo dije 'Obviamente no' ", recordó Spencer. El hermano de la princesa Diana Spencer manifestó preocupación al notar que, en muchas ocasiones, los espectadores creen que la exitosa serie es un documental.

"La preocupación para mí es que la gente vea un programa como ese y se olvide que es ficción", dijo. "Ellos asumen, especialmente los extranjeros, que los estadounidenses me dicen que han visto The Crown como si hubieran tomado una lección de historia. Bueno, no lo han hecho", manifestó. "Es muy difícil, hay muchas conjeturas y mucha invención, ¿no es así? Puede basarse en los hechos, pero las partes intermedias no son hechos".

Días atrás, el creador de The Crown, Peter Morgan, le dijo a The Times que se tomó algunas libertades con el material. "Hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo bien, pero a veces tengo que combinar [situaciones]", dijo el guionista. "A veces tienes que renunciar a la precisión, pero nunca debes abandonar la verdad".