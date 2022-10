Coti interrumpió un show y anunció que se casa con Candelaria Tinelli, pero la cantante lo desmintió

escuchar

Coti Sorokin sorprendió a sus fans con una inesperada noticia: anunció que se casará el año que viene con su pareja desde hace tres años, Candelaria Tinelli. “El año que viene, me caso yo”, dijo al alzar una copa de vino hacia los asistentes a su show en Madrid, España, que se fundieron en un aplauso. Sin embargo, en diálogo con LA NACION, la cantante desmintió el futuro enlace.

El momento fue captado por la periodista Luciana Longstaff, que lo compartió en redes sociales y se viralizó al instante. Consultada por este medio, “Lelé” aseguró: “Lo dijo en chiste. Siempre dice esas cosas en los shows”.

Coti anunció que se casará con Tinelli durante un show en Madrid.

La pareja osciló entre los rumores de separación y de reconciliación, a raíz de las publicaciones que ambos compartieron en las redes sociales. Así, en septiembre pasado, la cantante confirmó la ruptura: “Sí, hay un impasse, pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, lo adoro”. Aunque afirmó que se concentró en su familia y su apoyo: “Estoy muy bien, me siento muy bien. Es un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, que es lo más importante y me agarra bien parada”.

La publicación de Coti Sorokin que abrió las puertas a una reconciliación con Candelaria Tinelli Foto: INSTAGRAM / @cotioficial

Pero la separación entre los dos integrantes del jurado de Canta conmigo ahora (eltrece) fue corta. Y es que, tan solo unos días después, Coti compartía con sus seguidores de Instagram la imagen de un postre recién hecho y una dedicatoria a su pareja: “Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Chef”.

La cantante reveló que a ambos les gusta emplear las redes sociales para dedicarse mensajes: “Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos, siempre tenemos que tener frases guardadas los dos”.

La opinión de Marcelo Tinelli

El conductor de televisión dio su punto de vista con respecto a la relación de su hija, Candelaria, con el músico. “Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional”, aseveró.

Coti Sorokin y Cande Tinelli fueron presentados por Marcelo Tinelli

El conductor del programa, en el que la pareja participa como jurado, agregó: “Mi prioridad hoy son mis hijos y mis afectos, y lo que decida va a tener el acompañamiento en las buenas y en las malas de su papá, como lo hizo siempre”.

“Me gusta mutar”

Candelaria siempre fue transparente en cuanto a contar de manera abierta sus cirugías estéticas, a las que se sometió en varias ocasiones y que centró principalmente en el rostro. Pero también recibió numerosas críticas por los cambios en su aspecto físico, algo que la artista enfrentó sin ningún tipo de tabú.

“Me da re contra p**a hacerme la que no me operé, no es mi estilo. Me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la bo**da y si alguien me ve en la calle, ando con esto [en referencia a las vendas por la cirugía]. No me puedo quedar en mi casa encerrada, porque me desespero”, describió, a través de preguntas abiertas en sus historias de Instagram.

Candelaria Tinelli instagram @candelariatinelli

Y reafirmó: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”.

