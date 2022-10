Floppy Tesouro habló del accidente que sufrió en un nuevo reality y que la dejó en silla de ruedas

escuchar

Floppy Tesouro sufrió fracturas en sus dos pies mientras grababa un reality llamado The Challenge unos 15 días atrás. La modelo y cantante sorprendió al aparecer en las redes sociales en silla de ruedas y con dos botas ortopédicas. En el video, mientras era saludada por sus compañeros del programa, ella señaló con humor: “Mirá cómo se apiadan de la lisiada”.

Tesouro afirmó luego en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, que había sufrido la “fractura de ambos calcáneos”, un hueso que forma parte del talón del pie, mientras “estaba haciendo deportes extremos” en la grabación del reality que conduce Marley y que ser verá en los próximos meses en Telefe.

“No puedo creer esto que me pasó. Me fracturé ambos pies hace unos 15 días”, contó la modelo en comunicación con el programa. “Es algo súper doloroso y es muy difícil, porque no podés pisar, no podés manejar tu propio cuerpo”, añadió.

Flopy Tesouro se quebró los dos tobillos en la grabación de un reality: "Soy la lisiada"

Cuando fue consultada sobre cómo se había lesionado, Tesouro relató: “Estaba haciendo deportes extremos, pero no fue en altura. Creo que fue con el correr de los diferentes desafíos”. Luego, indicó que lo que había sufrido era la fractura de ambos calcáneos y aseguró: “Yo entreno un montón, todos los días de mi vida, pero quizás ahora utilicé mal la fuerza. A veces estas cosas pasan y esto es reposo y paciencia”.

La exparticipante del Bailando por un sueño contó también que tenía a su madre en la casa “que es una soldada total y está acompañándome en el proceso”.

La situación de la modelo quedó expuesta cuando ella misma subió a sus historias de Instagram un video en el que se la veía en una silla de ruedas. Es que Tesouro había organizado una cena para sus compañeros de The Challenge el sábado por la noche, y una de las participantes del reality, Sofía “Jujuy” Jiménez, al verla en esa situación se acercó a abrazarla y le dijo: “No lo puedo creer. ¿Cómo terminaste así, b...? Es una locura”.

Flopy Tesouro se quebró los dos tobillos en la grabación de un reality: "Soy la lisiada"

“Tremendo”, respondió ella, mientras que en broma, añadió: “Mirá como se apiadan de la lisiada”. De todas formas, Jujuy destacó la actitud de su compañera del reality: “Siempre diosa ella, igual. Hermosísima”. Sobre el final del video, Tesouro daba la bienvenida a la casa a sus invitados. En sus pies, cuando la cámara la enfocó, podía verse que llevaba dos botas ortopédicas.

Floppy Tesouro sufrió la fractura de sus dos huesos calcáneos INstagram / @floppy

Según anticiparon en LAM , también por América, The Challenge es un formato de reality que se ha realizado con éxito en diversos países y que consiste en que los participantes deben competir en diferentes pruebas que incluyen resistencia, astucia, destreza y también fuerza, y en el que los perdedores van siendo eliminados.

Según lo que señalaron en el programa de Ángel de Brito, los participantes de este programa, que produce Boxfish (la misma productora de El hotel de los famosos), serán, además de Jiménez y Tesouro, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Benja Alfonso, Yeyo De Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Jonás Gutiérrez y Rodrigo Mora.

LA NACION