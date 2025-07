Thomas Guzmán se lució en La Voz Argentina con su canto, su historia de vida y su look único

A una semana de su debut en la pantalla de Telefe, La Voz 2025 no deja de cautivar a los televidentes con cada uno de los participantes que logran pasar la audición y unirse al equipo de algunos de los jurados. Además del talento, muchos emocionan hasta las lágrimas por su historia; y Thomas Guzmán fue uno de ellos.

El joven oriundo de Berazategui cautivó con su talento (Foto: Captura TV)

El joven oriundo de Berazategui, provincia de Buenos Aires, se presentó al ciclo que conduce Nico Occhiato junto a sus dos mejores amigas. Lo hizo con una vestimenta despampanante: blazer azul oscuro con lentejuelas, pollera de tul, sombrero negro de paño, cinturón del mismo color y uñas largas con brillos que hacían composé con el maquillaje que lució en distintas gamas de celeste y azul.

“Si tengo que definirme quién soy, qué soy, un gran soñador. Mis viejos separados durante muchos años, como dos familias. Mi papá, un gran patriarca que sostuvo todo esto también, que lo bancó, con algunas carencias, pero con mucho amor”, comenzó a contar en su presentación, mientras se señalaba.

Thomas Guzmán sorprendió con su look (Foto: Captura TV)

Con respecto a su mamá, comentó: “Mi mamá hizo lo que pudo, pero con los años lo fuimos resolviendo y entendimos que el amor era mucho más importante”. Emocionado, agregó: “Hay que dejar las estructuras un poco de lado, aprender a acompañar desde el amor. Y a todos esos pibitos que están ahí y esas pibitas que están del otro lado... Permítanse ser, sigan luchando porque el camino es difícil, pero cuando llegás, que es cuando sos una oruga viste... de la libertad no se vuelve”.

Angie, una de sus amigas, comentó que él se presenta cada vez que va a su casa vestido así. “Soy este monstruo que construí durante muchos años”, comentó Thomas, mientras que Carolina, su otra amiga, agregó: “Lo quiero ver brillar, como siempre. Lo vi en muchos escenarios, pero verlo acá va a ser increíble para todos”.

Thomas Guzmán junto a sus amigas, Angie y Carolina (Foto: Captura TV)

Guzmán eligió la canción “Procuro olvidarte” de Hernaldo Zúñiga. A los pocos segundos del inicio de su interpretación, Lali tocó el botón rojo y dio vuelta su sillón; luego, siguieron Juliana Gattas y Ale Sergi, de Miranda!; después ‘La Sole’ y por último Luck Ra.

“Aguante la zona Sur, aguante tu look, aguante tu perfo. Qué bozarrón, Dios mío. Nos cacheteaste”, lanzó la ex Casi Ángeles; “Se nota que hay mucho trabajo vocal. Me encantó, me encantó”, señaló Soledad. “Con Ale nos miramos cuando empezaste a cantar porque tenés una calidez y después vino todo lo demás, es como dice Sole. Muy orgánico, no es ni disfraz ni nada. Esto sos vos y es espectacular y te queremos en este equipo”, subrayó Juliana.

Thomas Guzmán deslubró en La Voz Argentina con "Procuro olvidarte"

Mientras decidía a qué equipo sumarse, Luck Ra le dijo: “Somos cinco personas que estamos felices de que estés acá y en cualquiera de los caminos te vamos a cuidar muy bien”. Acto seguido, el concursante comentó: “Bueno, llegó el momento de elegir”. A su vez, le envió un mensaje a la cantante de “Fanático”: “Muchas gracias Lali por todo lo que hacés por nuestra comunidad”. Y continuó: “Muchas gracias a todos por todo lo que hacen por la comunidad”.

Luego, fundamentó su decisión al contar que él tenía su disco en el auto de su papá y lo escuchaban cuando se iban de vacaciones a Mar del Plata. “Mi corazón se va con Miranda!”, lanzó y el dúo salió a abrazarlo.