Tiene 18 años, es hija de una reconocida figura y todos coinciden en que son iguales

Princesa Andre, también conocida como Princess Andre, es hija del cantante Peter Andre y de la modelo y estrella de reality Katie Price. Con más de 800 mil seguidores en Instagram, se convirtió en una influencer de moda y belleza. Recientemente, publicó una foto que generó miles de comentarios, ya que muchos usuarios destacaron el increíble parecido con su madre.

Algunos de los comentarios que recibió la influencer (Foto: Captura Instagram @princesa_andre)

Con su pelo largo rubio y ondulado hasta la cintura y una bikini blanca, se la pudo ver a Tiaamii Crystal Esther Andre posar con su mano en la cadera. Al publicar las fotos, los fanáticos comentaron que la estrella se parecía en todo a su madre en sus primeros días como modelo en 1995, antes de que se sometiera a cirugías estéticas.

“¡Naturalmente hermosa! Una gran defensora de la belleza natural de las jóvenes. ¡Felicitaciones por ser un ejemplo a seguir para otras jóvenes!“, escribió una usuaria, mientras que otra dijo: ”Mantente bella y real y sin plástico".

"Mini me", escribió Katie Price junto a emojis de corazones y fuegos (Foto: Captura Instagram @princesa_andre)

Por su parte, Katie, quien fue conocida en Argentina por estar de novia por ocho meses con el bañero del programa de Marley, Leandro Penna, también comentó el posteo de su hija. “Mini me”, escribió junto a emojis de corazones y fuegos.

Katie Price y Leandro Penna cuando eran pareja (Foto: Archivo)

Cabe destacar que la joven influencer lanzó hace muy poco su propia línea de joyería llamada “Sparkle by Princess Andre”. Esta marca representa más que un proyecto creativo para ella: es parte de su plan para alcanzar la independencia económica y convertirse en millonaria antes de los 20 años.

La joven está inspirada por figuras como Molly‑Mae Hague, pero con un estilo propio, ya que busca construir una carrera sólida que combine autenticidad, estrategia y visión empresarial (Foto: Instagram @princesa_andre)

También, con motivo de su cumpleaños número 18, está filmando una serie producida por ITV, en la que se documentará su vida cotidiana, su carrera como influencer y su progreso en el mundo del modelaje. En ella aparecerán de forma ocasional su padre, el cantautor británico Peter Andre, su madrastra Emily MacDonagh y su hermano Junior, como parte de su entorno familiar.

Sin embargo, no contará con la participación de su madre, ya que los productores quieren ofrecer una narrativa auténtica y centrada exclusivamente en ella. Según el medio The Sun, una fuente reveló que es muy consciente del hecho de que su madre se hizo famosa a muy temprana edad, por lo que es una gran inspiración para ella. Conseguir su propio programa de televisión es un gran logro, pero los productores quieren enfatizar que se trata de ella y no de sus famosos padres.

Katie junto a sus dos hijos (Foto: Instagram @katieprice)

Al respecto, Katie Price contó en su pódcast llamado The Katie Price Show: “Vivía conmigo, pero como está haciendo su documental y ni siquiera me permiten respirar cerca del documental, se está quedando principalmente en casa de su padre mientras está filmando". Incluso, aseguró que no pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija porque el evento estaba siendo filmado para la serie. Sobre esta situación, comentó: “Es patético. Soy su madre. Es muy triste. Cuando personas que antes estaban a mi cuidado ahora son quienes deciden por mí”.

Es que el programa es producido por CAN Associates, la compañía que representa a su padre, según dio a conocer el Daily Mail, la cual decidió dejar afuera a su madre porque consideran que su estilo no encaja con la dirección “fresca y limpia” que buscan para el reality.