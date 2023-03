Revelan el Lado B del encuentro entre Nicole Neumann y Pampita en Los 8 escalones: “La verdad es que se vio otra cosa”

escuchar

La emisión de esta lunes de Los 8 escalones de los 2 millones contó con la particularidad de que en su jurado se produjo el encuentro entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain. El hecho revistió el carácter de inusual, ya que las dos mujeres no suelen aparecer juntas en la televisión, puesto que siempre están envueltas en rumores de conflictos.

Guido Kaczka, conductor del programa y el ideólogo de este reencuentro, presentó con gran pompa a cada una de las modelos cuando se inició la emisión. Ambas mujeres aparecieron por primera vez ante las cámaras con una sonrisa y aplaudiendo, aunque no estaban sentadas juntas. Entre la modelo y conductora oriunda de La Pampa y su colega porteña se sentó el periodista deportivo y jurado del ciclo, Walter Nelson.

Cuando llegó el turno de hacer sus preguntas, en el momento en que solo dos participantes llegaron al último escalón, Pampita fue la encargada de interrogar acerca de temas de espectáculos, mientras que Nicole lo hizo sobre yoga y vida sana. De este modo, las dos número uno del mundo de la moda pudieron dividirse los temas sin el mínimo conflicto.

Cabe aclarar que no intercambiaron palabras a lo largo del programa, ya que es algo que no establece la dinámica del show, pero se mostraron de buen humor y concentradas en su tarea durante toda la emisión.

Nicole, incluso, se atrevió a elogiar el look de Víctor, uno de los participantes, en los primeros minutos del programa. “¡Muy canchero tu look! Me encanta la gente que se anima a jugar con la moda”, le dijo. El participante, por su parte, no se quedó atrás a la hora de devolver el piropo, y aprovechó para resaltar la presencia de las dos celebridades en el jurado: “La idea era estar a la altura de ustedes, dos diosas de la Argentina. ¡No! Del mundo. Del universo. ¡Intergalácticas!”.

De modo que lo que se vio al aire del reencuentro entre Pampita y Nicole después de mucho tiempo fue toda simpatía y distensión. Sin embargo, Tomás Díaz Cueto, el cronista de Socios del Espectáculo (eltrece) que estuvo presente en la grabación de Los 8 escalones de los 2 millones, contó que no todo estaba tan armonioso como lo que se vio en pantalla.

“Si está todo tan bien, ¿Por qué no hay saludo en los ingresos, y por qué cuando se acaba el programa Nicole sale raudamente? Ella fue la primera en salir del estudio y Pampita, la última”, señaló el periodista en el mencionado ciclo. “¿Pero no te dijeron por qué no se saludaron?”, le preguntó Paula Varela. “Ellas lo niegan en la nota. Dicen que hay buena onda, pero la verdad que se vio otra cosa”, respondió el cronista.

Díaz Cueto arremetió con otra de sus observaciones que hablarían de una relación algo distante entre las dos mujeres que acapararon la atención de Los 8 escalones de este lunes: “Cuando salen (al aire) no tienen contacto entre ellas, eso lo pudimos chequear. No se aplauden mutuamente cuando hacen las devoluciones cada una. No se miran. Pero sí interactúan con Walter Nelson”.

Entonces, para cerrar el tema, Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, bromeó: “Igual, el gran ganador de la noche fue Walter Nelson. Estaba fascinado. No sabía para qué lado mirar. Estaba chocho”:

