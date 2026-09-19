Tini Stoessel se quebró en pleno recital al hablar del “duelo” que atraviesa

Tini Stoessel se quebró en pleno recital en Colombia en medio de semanas muy tensas por los conflictos familiares que protagoniza con sus padres. La cantante se mostró muy afectada durante una de sus canciones y sostuvo que está “atravesando un duelo”.

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron el momento en el que Stoessel cantaba su canción Siempre Brillarás, que habla de perseguir los sueños y no rendirse. En ese momento, los fanáticos empezaron a cantar la canción con fuerza, opacando su voz, lo que sorprendió a la cantante.

Stoessel se tapó la cara y empezó a llorar. Luego, sonrió mientras cantaba la canción junto a sus fanáticos. Tras ello, habló de la situación que atraviesa.

La emoción de Tini Stoessel durante su recital en Colombia

“De alguna manera me están acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de lo que estoy hablando. Pero lo más lindo de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos”, expresó en una parte del concierto. En el público se encontraba su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, con quien se casará el 19 de diciembre.

Aunque no dijo a qué se refería de manera explícita, Stoessel sufrió semanas tensas por los conflictos económicos que vive con sus padres debido a los manejos de su patrimonio. La cantante terminó su vínculo profesional con su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su representante durante 15 años, más de la mitad de la vida de la artista, que comenzó cuando trabajó en la tira de Disney Violetta.

Las palabras de Tini Stoessel a sus fanáticos

Hace tres meses eliminó la relación contractual y, ante las sospechas de que su patrimonio no era tan amplio como debería de ser el de una estrella de su talla, solicitó una auditoría que, entre otros pormenores, habría arrojado que Stoessel padre era el único beneficiario de las ganancias de la artista.

Las especulaciones periodísticas sostienen que la cifra que estaría en juego alcanza los 70 millones de dólares.

El posible acuerdo

Sin el testimonio de los protagonistas, la historia se construye a través de trascendidos y de documentos que no llegan al público. Ángel de Brito sostuvo en LAM (América TV) que la cifra total que hizo la ícono pop argentina desde los inicios de su carrera hasta hoy sería de 89 millones de dólares.

La periodista Pilar Smith leyó en dicho programa un escrito que le habría llegado de parte de los abogados de la cantante. “Martina Stoessel 70%, absorbe la liquidez exclusiva, el 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsors vigentes y futuros. Alejandro, el 15%, corresponde a indemnización, compensación por indemnización, historial de gestión comercial más el 50% pro indiviso de la propiedad de San Isidro”, enumeró Smith, quien aclaró que la vivienda mencionada sería aquella que el empresario compró antes de que ella fuera famosa.

Tini junto a su padre, Alejandro Stoessel

Pero en la división, la artista no solo habría pensado en dejarle una gran cifra de dinero a su padre, sino que estarían incluidos su madre, Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco Stoessel. “Mariana, 10%, corresponde al 50% pro indiviso restante de la propiedad de San Isidro, fondos líquidos locales y vehículos a su nombre. Y Francisco acá figura con el 5%”, sacó a la luz la panelista.

Sin embargo, Alejandro Stoessel estaría negado totalmente a firmar este documento, ya que considera irrisorio el número presentado por el patrimonio de su hija. “Los allegados a Alejandro dicen que es un delirio, que ni Dua Lipa tiene ese dinero”, explicó la angelita.

Otro de los motivos por los que el padre de Tini estaría negado a firmar el acuerdo sería porque no confía en los letrados elegidos por su hija para hacer este traspaso de poder. “Los padres de Tini estarían preocupados porque la gente que la acompañó a tomar esta decisión o que la incentivó es gente que ellos consideraban muy desconfiable por su historial, la gente con la que se han rodeado y demás”, argumentó Fefe Bongiorno.