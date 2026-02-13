Todo lo que hay que saber para los shows de Bad Bunny en River: accesos, horarios y restricciones

Tras su histórica presentación en el Super Bowl, Bad Bunny arribó a Buenos Aires el martes por la madrugada y se alojó en un hotel de Recoleta. Su visita se da en el marco de la gira mundial “Debí tirar más fotos World Tour”, por la que el cantautor puertorriqueño se presentará el 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River Plate.

La productora solicitó a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al Monumental. Este operativo busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.

La ubicación en el estadio determina por cuál calle se ingresa

La organización dividió los ingresos según el sector del ticket para facilitar el movimiento de la gente. El mismo quedó establecido de la siguiente forma:

Campo trasero: quienes tengan esta entrada deberán dirigirse por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

quienes tengan esta entrada deberán dirigirse por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles. Plateas Belgrano en todos sus niveles, campo delantero Stage B y plateas Centenario media y alta: por Av. Libertador y Udaondo.

por Av. Libertador y Udaondo. Campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori: utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe

Horarios

La apertura de puertas del estadio de River Plate será a las16 horas. A partir de las 19 subirá al escenario Lorén Aldarondo Torres, más conocida como Chuwi, única telonera del show. Finalmente, Bad Bunny iniciará su actuación a partir de las 21 horas.

Restricciones

El cronograma de limitaciones del tráfico contempla diversos puntos de bloqueo en el área adyacente al estadio. Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.

de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16. Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada.

del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada. Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada.

de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada. Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada. Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada. Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Transporte

Por la primera fecha de Bad Bunny en River,la línea D de subterráneos funcionará con horario extendido hasta las 1.30 horas del sábado. La estación terminal Congreso de Tucumán solo permanecerá abierta para el ingreso de pasajeros.

Por otro lado, desde este viernes y hasta el lunes, el tren Sarmiento no brindará su servicio habitual. Lo que también sufrirá modificaciones son las paradas de colectivos habitualmente ubicadas sobre avenida Libertador, como la de la línea 29, que será trasladada hacia avenida Cabildo.

Desde el Gobierno porteño recomendaron a todos los asistentes del show del viernes 13 a tener las precauciones necesarias al momento de regresar a sus hogares.