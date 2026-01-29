Todos al cine: 5 estrenos para chicos y grandes

Cuando el calor aprieta y la ciudad se vuelve insoportable, entrar a una sala de cine tiene algo de pequeño lujo: oscuridad, aire frío y la posibilidad de viajar a otros mundos durante un par de horas. En febrero, la cartelera suma estrenos para chicos y para grandes, con relatos que van del primer amor y la fantasía romántica al drama íntimo, la aventura animada y los viajes emocionales más extremos.

Corazones jóvenes

"Corazones jóvenes" es una historia sobre la amistad y la identidad

Género: drama

Director: Anthony Schatteman

Este film sigue a Elias, un adolescente cuya rutina se ve alterada con la llegada de Alexander, el nuevo vecino. El vínculo que se construye entre ambos está marcado por la curiosidad, el deseo y la incertidumbre, y empuja a Elias a enfrentar su primer amor y a redefinir su identidad en un entorno atravesado por expectativas familiares y sociales.

Hamnet

"Hamnet" es una gran candidata a los premios Oscar

Género: drama histórico

Director: Chloé Zhao

Hamnet imagina de manera íntima y sensible la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes tras la muerte de su hijo de 11 años. Basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, la película pone el foco en el duelo, el amor conyugal y la forma en que esa pérdida atraviesa la creación artística, sugiriendo un vínculo emocional y simbólico con el origen de Hamlet. Ambientada en la Inglaterra isabelina, privilegia la experiencia humana por sobre el mito del genio.

Crepúsculo

El fanatismo por "Crepúsculo" sigue intacto, y por eso regresa a los cines este verano

Género: romance

Director: Catherine Hardwicke

Crepúsculo es la historia de Bella Swan (Kristen Stewart), una adolescente que se muda a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, donde conoce a Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven enigmático que oculta un secreto: es un vampiro. El romance entre ambos, tan intenso como peligroso, pone a Bella frente a un mundo sobrenatural que desafía su vida cotidiana y la obliga a elegir entre el amor y la seguridad. Estrenada en 2008, la película dio inicio a una saga que se convirtió en un fenómeno cultural y generacional a nivel internacional, tanto que ahora, 17 años después, regresa a los cines completamente restaurada.

El gran premio: a toda velocidad

"El gran premio: a toda velocidad" promete diversión y adrenalina para los chicos

Género: animación

Director: Waldemar Fas

Edda, una joven ratoncita con el sueño de competir en automovilismo que vive con su padre en un parque de diversiones familiar en apuros, es la protagonista de esta historia. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa y su ídolo, Ed, queda fuera de la competición, Edda ve su oportunidad de correr, enfrentar desafíos en la pista y ayudar a su familia. En el proceso aprenderá sobre valentía, trabajo en equipo y perseverancia mientras transforma su sueño en realidad.

Sirat

"Sirat" es la película elegida para representar a España en los Oscar

Género: drama

Director: Óliver Laxe

Sirat es un drama español dirigido por Óliver Laxe que sigue a Luis (Sergi López) y su hijo Esteban (Bruno Núñez Arjona) en un viaje por el desierto del sur de Marruecos en busca de Mar, la hija y hermana desaparecida tras asistir a una rave. A medida que avanzan entre fiestas, música electrónica y paisajes extremos, la búsqueda física se transforma en una travesía emocional sobre el duelo, la esperanza y la conexión entre padre e hijo.

La película, que ya ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, fue elegida para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2026.

