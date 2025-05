Tom Cruise quiso abandonar la Iglesia de la Cienciología tras descubrir algunos “secretos ocultos” de la religión

Tom Cruise es uno de los miembros más reconocidos de la Iglesia de la Cienciología. Pero, según confesó él mismo, estuvo a punto de abandonarla tras alcanzar uno de los niveles más altos dentro de su estructura espiritual. La revelación fue detallada por la periodista Janet Reitman en su libro Inside Scientology: The Story of America’s Most Secretive Religion, donde reconstruye el episodio que sacudió la fe del actor.

Cruise se unió a la Cienciología en 1986, influenciado por su entonces esposa, Mimi Rogers. A lo largo de las décadas siguientes se convirtió en un ferviente defensor de la organización, al punto de ser considerado su principal embajador en Hollywood. Al respecto, en una entrevista con Rolling Stone en 2004, afirmó: “Si no les gusta la Cienciología, bueno, entonces, que se jodan”.

Tom Cruise es un fiel seguidor de la cienciología, una religión fundada por L. Ron Hubbard (Foto: Instagram @tomcruise)

Sin embargo, puertas adentro, su experiencia no siempre fue tan armoniosa como se creía. En 1993, siete años después de iniciarse en la Iglesia, Cruise alcanzó el nivel OT3, un grado avanzado en el que los seguidores acceden a conocimientos considerados confidenciales. Entre ellos, la historia de Xenu, un líder extraterrestre que, según esta doctrina, habría influido en los orígenes de la humanidad.

Según Reitman, la reacción de Cruise al conocer estos “secretos ocultos” fue de total desconcierto. “Se puso histérico y pensó: ‘¿Qué demonios es esta mierda de ciencia ficción?’”, citó la autora sobre su conversación con la estrella de Hollywood respecto al tema. Esta versión fue respaldada por Karen Pressley, exintegrante de la Iglesia y autora de un libro sobre su salida. “Tom se volvió un poco loco cuando llegó a ese nivel. En ese entonces, no existía Internet y no había forma de conocer esta información antes de tiempo. Fue un shock absoluto”, explicó.

Qué es la ciencialogía que practica Tom Cruise

El impacto fue tal que el actor se alejó de la organización durante varios años. Recién en 1999, un miembro clave fue asignado con la misión de “recuperarlo”. La estrategia funcionó y, tiempo después, Cruise retomó su rol protagónico dentro de la estructura ciencióloga. Aunque no se pronunció públicamente sobre su afiliación en los últimos años, se especula que su vínculo actual con la Iglesia no es tan estrecho como solía serlo. Desde que se instaló en Londres, lejos de la sede central ubicada en Los Ángeles, su perfil institucional se mantiene bajo.

¿Qué es la cienciología, la religión que practica Tom Cruise?

La Cienciología es una religión creada en 1953 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, autor del libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental. Según sus enseñanzas, los seres humanos son en realidad entidades espirituales inmortales llamadas thetanes, que olvidaron su verdadera naturaleza. A través de encuentros y cursos pagos con otros integrantes, sus seguidores buscan liberarse de traumas pasados para poder volver a conectar con su estado más puro y alcanzar la libertad total.

En muchos países esta práctica es vista como negativa. En Alemania es considerada una “secta anticonstitucional” y esto se debe a que la organización tendría un hermetismo total de sus integrantes, llevándolos muchas veces a realizar prácticas peligrosas para revivir hechos o experiencias traumáticas olvidadas y de esta forma sanarlas.