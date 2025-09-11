Camila Galante se hartó de los rumores que vinculaban a Paredes con Evangelina Anderson y rompió el silencio
La esposa del jugador de Boca quiso poner fin a las especulaciones de infidelidad y fue contundente con un mensaje que mandó a Intrusos; “Él me mostró la noticia”, aseguró
- 4 minutos de lectura'
Tras varios rumores de infidelidad que involucran a Leandro Paredes y a Evangelina Anderson -quien está recientemente separada de Martín Demichelis-, Camila Galante se hartó y decidió hablar con la periodista Paula Varela de Intrusos (América TV) para poner fin a las especulaciones. “Él me mostró la noticia”, aseguró.
Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich, el conductor del programa, presentó el tema de los rumores de infidelidad y las declaraciones de Yanina Latorre, quien habría deslizado que Evangelina Anderson habría tenido distintos encuentros con un hombre casado.
“Yanina obviamente no da el nombre, el nombre se da en la nota de Primicias Ya, que se escribe esa noche, y lo cierto es que Paredes está casado y sería un escándalo", afirmó.
En ese momento, Paula Varela reveló: “Hablé con Camila Galante, exactamente, le escribí para ver qué pasa; obviamente ellos están juntos viviendo acá, porque él ahora está jugando en Boca". Y continuó: “Obviamente que me dice: ‘Pau, lo vi’, porque le pregunté si había visto todas estas cosas. Y me dice: ‘Imaginate que me mostró él la noticia’. Paredes fue y le mostró la noticia. ‘La leímos juntos’, me dice Camila".
“‘Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina’, me dijo la esposa de Paredes. Porque yo le pregunté: ‘¿Pero él la conoce?’. Porque capaz tienen amigos en común, se juntan, hacen asados. ‘No’, me dice y agrega: ‘Leandro me dijo que no conoce a Evangelina’", reconstruyó la periodista tras intercambiar mensajes de WhastApp con Galante.
Incluso, contó que Camila le dijo que “por ahora no quiere hablar”. En caso de que “la mentira” llegue a “hacerse más grande”, ella saldría a aclarar nuevamente la situación.
Hasta el momento, ni Anderson ni Leandro Paredes se pronunciaron al respecto. Por su parte, el jugador de la selección argentina compartió en sus historias de Instagram un video de Lautaro, el tercer hijo que tiene con Galante. El bebé, que nació el 31 de marzo de 2025, tiene tan solo seis meses. En la filmación, se ve cómo el pequeño mueve su mano mientras su padre le canta. Camila decidió publicar en stories el mismo clip y comentó: “Me muero de amor”, junto a un emoji de corazón y una cara emocionada.
No obstante, quien sí se expresó sobre el tema fue la conductora de SQP (América TV), Yanina Latorre. A través de sus historias de Instagram publicó una captura de la nota de Ciudad Noticias y comentó: “Me tienen los hue*** al plato. Yo no dije esto. Trabajan de mirar televisión y lo hacen mal. Aprendan a laburar”.
Tras las declaraciones de Latorre y el mensaje público de Camila Galante, todo indicaría que Leandro Paredes no sería el hombre al que la conductora de SQP vinculó con Evangelina Anderson. Con sus palabras, Galante dejó en claro que el futbolista no conoce a la modelo.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se relaciona a Paredes con otra mujer. En junio de este año, circuló un video por redes sociales en el que se ve al campeón del mundo con Wanda Nara a upa mientras se tiran a una pileta. Aunque el registro fílmico tiene varios años -se presume que es el del 2020-, las redes sociales acrecentaron un posible problema.
En esa oportunidad fue la propia Camila Galante la que se encargó de desactivar cualquier tipo de especulación. En una historia en redes, Galante se sacó una selfie con el jugador y le declaró todo su amor: “Te amo”.
