Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo

Indiscutidamente, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas favoritas de los fanáticos y eso a veces significa que, a su alrededor, surge información que muchas veces no es cierta. Así como en más de una oportunidad se especuló sobre el estado de su relación y hasta se deslizó la posibilidad de alguna que otra crisis, ellos siempre se ocuparon de desmentirlo. En los últimos días, volvieron a protagonizar rumores de que podrían tener intensiones de agrandar la familia. Ángel de Brito habló con el campeón del mundo respecto a este tema y reveló la respuesta que recibió de su parte.

Esta semana en Ángel responde (Bondi Live) De Brito reveló que le consultó a Lionel Messi por los rumores de que podría agrandar la familia con su esposa: “Le escribo a Leo y le digo: ‘¿Cómo andás Leo? Están diciendo acá que van a ser papás’“. ¿La respuesta del capitán de la selección argentina? “Hola Ángel, jajajajaja. Recién me dijo Anto. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años que la tiran todos los años, jajaja”, fue, según las palabras del periodista, la contestación del delantero.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi desmintieron estar en la dulce espera (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Asimismo, comentó que momentos antes también le preguntó a Antonela Roccuzzo y ella también se lo desmintió. “No sé por qué siguen con eso”, cuestionó la rosarina. “A Antonela le intrigaba de dónde salen los rumores de embarazo porque no había ido a una clínica, no se había sacado sangre, no había comprado un test, ni había pasado por una farmacia”, comentó Ángel de Brito.

Messi y Roccuzzo tienen tres hijos juntos, Thiago de 12 años, Mateo de 10 y Ciro de 7. “Ser padre me ayudó a crecer y a pensar que en la vida hay otras cosas, además del fútbol”, reconoció el futbolista en una entrevista con la Conmebol. Los niños siguen sus pasos y juegan al futbol en Inter Miami Academy, el semillero de Las Garzas.

El matrimonio tiene tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro (Foto: Instagram @leomessi)

No obstante, en una entrevista con Soñé que volaba (Olga) en septiembre de 2023, Messi admitió que no descartan la idea de agrandar la familia. “¿Cerraste la fábrica, no?”, le preguntó Migue Granados y sin titubear, el capitán de la selección argentina expresó con un dejo de misterio: “Y, no sé”. “Pará amigo, te van a comer la herencia con toda, son cuatro… ¿Un bebé de nuevo?”, expresó sorprendido el presentador. Ante la insistencia, Messi aseguró: “Nos gustaría. No estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena”. A partir de este momento los fanáticos empezaron a especular sobre la posibilidad de un nuevo embarazo, algo que hasta la fecha el matrimonio se ocupó de desmentir una y otra vez.