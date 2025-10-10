Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo
Una vez más surgieron versiones de que los rosarinos podrían estar en la dulce espera; el conductor le preguntó a los protagonistas y ellos no tardaron en aclarar la situación
- 3 minutos de lectura'
Indiscutidamente, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas favoritas de los fanáticos y eso a veces significa que, a su alrededor, surge información que muchas veces no es cierta. Así como en más de una oportunidad se especuló sobre el estado de su relación y hasta se deslizó la posibilidad de alguna que otra crisis, ellos siempre se ocuparon de desmentirlo. En los últimos días, volvieron a protagonizar rumores de que podrían tener intensiones de agrandar la familia. Ángel de Brito habló con el campeón del mundo respecto a este tema y reveló la respuesta que recibió de su parte.
Esta semana en Ángel responde (Bondi Live) De Brito reveló que le consultó a Lionel Messi por los rumores de que podría agrandar la familia con su esposa: “Le escribo a Leo y le digo: ‘¿Cómo andás Leo? Están diciendo acá que van a ser papás’“. ¿La respuesta del capitán de la selección argentina? “Hola Ángel, jajajajaja. Recién me dijo Anto. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años que la tiran todos los años, jajaja”, fue, según las palabras del periodista, la contestación del delantero.
Asimismo, comentó que momentos antes también le preguntó a Antonela Roccuzzo y ella también se lo desmintió. “No sé por qué siguen con eso”, cuestionó la rosarina. “A Antonela le intrigaba de dónde salen los rumores de embarazo porque no había ido a una clínica, no se había sacado sangre, no había comprado un test, ni había pasado por una farmacia”, comentó Ángel de Brito.
Messi y Roccuzzo tienen tres hijos juntos, Thiago de 12 años, Mateo de 10 y Ciro de 7. “Ser padre me ayudó a crecer y a pensar que en la vida hay otras cosas, además del fútbol”, reconoció el futbolista en una entrevista con la Conmebol. Los niños siguen sus pasos y juegan al futbol en Inter Miami Academy, el semillero de Las Garzas.
No obstante, en una entrevista con Soñé que volaba (Olga) en septiembre de 2023, Messi admitió que no descartan la idea de agrandar la familia. “¿Cerraste la fábrica, no?”, le preguntó Migue Granados y sin titubear, el capitán de la selección argentina expresó con un dejo de misterio: “Y, no sé”. “Pará amigo, te van a comer la herencia con toda, son cuatro… ¿Un bebé de nuevo?”, expresó sorprendido el presentador. Ante la insistencia, Messi aseguró: “Nos gustaría. No estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena”. A partir de este momento los fanáticos empezaron a especular sobre la posibilidad de un nuevo embarazo, algo que hasta la fecha el matrimonio se ocupó de desmentir una y otra vez.
